Al Jazeera: Индия се опита да демонстрира сила, но показа слабост

Н а 10 май президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви „пълно и незабавно“ примирие между Индия и Пакистан, постигнато с посредничеството на неговата администрация. Американски медии съобщиха, че, обезпокоени от разузнавателни данни, сочещи към възможна ескалация, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и началничката на канцеларията на Белия дом Сюзи Уайлс са предприели спешна дипломатическа намеса. Ванс е предупредил индийския премиер Нарендра Моди за катастрофални рискове и е насърчил директен диалог между Индия и Пакистан.

Това посочва Юсуф Назар за Al Jazeera .

(Във видеото: Първа спокойна нощ по границата между Индия и Пакистан)

Обявеното примирие бе посрещнато с облекчение в целия свят. Перспективата за ядрен сблъсък – според изследване от 2019 г. с потенциал да отнеме до 125 милиона живота за по-малко от седмица – разпали регионални страхове и предизвика дипломатическа криза, в която САЩ изиграха водеща роля.

В Индия обаче изявлението на Тръмп бе възприето по различен начин от някои среди.

Бившият началник на индийския генерален щаб Вед Пракаш Малик написа в X:

„Примирие 10 май 2025: Оставихме бъдещата история на Индия да пита какви политико-стратегически ползи, ако изобщо е имало такива, бяха постигнати след кинетичните действия.“

Ceasefire 10 May 25: We have left India’s future history to ask what politico-strategic advantages, if any, were gained after its kinetic and non-kinetic actions post Pakistani horrific terror strike in Pahalgam on 22 Apr.

Депутатът Асадудин Овайси също публикува в X:

„Иска ми се нашият премиер @narendramodi да беше обявил примирието, а не президентът на чужда държава. От Симла (1972) насам винаги сме били против намесата на трети страни. Защо сега я приемаме? Надявам се, че въпросът с Кашмир няма да бъде интернационализиран, тъй като това е наш вътрешен въпрос.“

As long as Pakistan uses its territory for terrorism against India, there can be no permanent peace. #Ceasefire or no ceasefire we must pursue the terrorists responsible for #Pahalgam attack.



I have always stood by the government & the armed forces against external aggression.…