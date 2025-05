Най-опасното оръжие на Индия и Пакистан не е ядреното

С корошната конфронтация между Индия и Пакистан показа ясно, че най-опасното оръжие в арсенала и на двете страни не е ядреното, а наративът.

Това посочва Сайеда Сана Батул за Al Jazeera .

Когато Индия започна операция „Синдор“, а Пакистан отговори с операция „Бунян-ал-Марсус“, светът се подготви за ескалация. Анализаторите затаиха дъх. X избухна. Линията на контрол отново пламна.

Но ако си мислите, че това, което се случи по-рано този месец, беше просто военен сблъсък, сте пропуснали същината на историята, смята Батул.

Да, това беше война, но не само с ракети. Това беше война на разказите – режисирана чрез заглавия, хаштагове и вечерни новинарски емисии. Бойното поле беше медиите. Мунициите бяха дискурсът. А жертвите – нюансът, сложността и истината.

Станахме свидетели на върха на това, което учените наричат „дискурсивна война“ – умишленото изграждане на идентичност, легитимност и власт чрез езика. В ръцете на индийските и пакистанските медии всяко насилие беше сценично представление, всяко изображение – внимателно подбрано, всяка жертва – политизирана. Това не беше отразяване. Това беше хореография, категорична е Батул.

The most dangerous weapon in South Asia is not nuclear ~ https://t.co/4xqPlBuvnE pic.twitter.com/TMBgf05vAA