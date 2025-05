Тоалетна експлодира в дом в Индия, ето защо може да се случи навсякъде

С транна и ужасяваща злополука се е случила в Нойда, Индия, когато обичайното посещение на тоалетната се превърнало в кошмар за млад мъж. Той получил сериозни наранявания, тъй като тоалетната в дома му е експлодирала, пише Times of India.

Бащата на Ашу, Сунил Прадхан, описва ужасяващия момент:

"В резултат на взрива Ашу получава тежки изгаряния по лицето и тялото. Той беше откаран в Правителствения институт за медицински науки (GIMS) в Greater Noida, където лекарите потвърдиха, че е получил 35% изгаряния", се казва в доклад на TOI.

Важно е, че той уточни, че Ашу не е използвал мобилен телефон или електронна джаджа по това време, което изключва някои разпространени теории като експлозии на джаджи. Въпреки че това може да звучи като нещо от рубрика за странни новини, подобен инцидент всъщност може да се случи навсякъде, особено в домове с остарели или лошо поддържани водопроводни системи.

Какво се случи в действителност?

Според първите оценки експлозията не е била предизвикана от електрически проблеми. По това време климатикът и всички други уреди в дома са функционирали правилно. Но истинската причина за този взрив е най-малко очакваната, но потенциално опасна причина - натрупването на метан. Семейството подозира, че метанът може да се е натрупал в тоалетната чиния поради запушен отводнителен канал, а искра може да е възпламенила газа, което да е довело до експлозията, въпреки че източникът на искрата не е ясен.

Местният жител Хариндер Бхати споделя опасенията си: "Тръбите тук са не само стари, но и не са почиствани от години. Запушените тръби могат да доведат до натрупване на газ, който може да избухне под налягане."

