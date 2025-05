Индия атакува Пакистан с ракети и изтребители

И ндия нанесе военни удари по цели в Пакистан, съобщиха и двете страни в сряда, като пакистанската армия твърди, че е свалила най-малко два самолета на индийските военновъздушни сили, предава Си Ен Ен.

Това е голяма ескалация между двете ядрени сили. Ракетните удари на Индия са били насочени към „терористична инфраструктура“ в гъсто населената пакистанска провинция Пенджаб и администрираната от Пакистан част от Кашмир.

Атаката на Индия идва повече от две седмици след терористично нападение в Пахалгам, Кашмир, при което загинаха 26 души – предимно индийски туристи. Делхи обвини Пакистан за убийството им.

Моди даде разрешение за удар по Пакистан

Пакистанската армия обяви, че е свалила най-малко два самолета на индийските военновъздушни сили.

Двете страни се обстрелват с артилерия през границата, а журналист на Си Ен Ен в администрирания от Пакистан Кашмир е чул множество силни експлозии.

Свидетели в най-големия град на администрираната от Индия част от Кашмир, Сринагар, казаха пред Си Ен Ен, че взрив, чиято причина засега е неизвестна, е разтърсил града.

Държавният департамент на САЩ обяви, че „следи отблизо“ ескалацията на конфликта между двете държави, които са водили три войни за Кашмир от обявяването на независимостта си от Великобритания през 1947 г.

„Нашите действия са целенасочени, премерени и неескалиращи по природа“, коментира индийското министерство на отбраната ударите по цели в Пакистан, които са били в отговор на нападението в Пахалгам.

Пакистан твърди, че Индия ще удари в рамките на 36 часа

„Никакви пакистански военни съоръжения не са били обект на атака. Индия е демонстрирала значителна сдържаност при избора на цели и метода на поразяването им“, добавят от индийското министерство на отбраната.

Пакистан пък обяви, че индийската атаката е навредила предимно на цивилни – убивайки най-малко осем души, включително дете, и ранявайки най-малко дузина други, като броят на жертвите расте.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви, че страната има право да отвърне на това, което той определи като „акт на война“, добавяйки, че ще „даде подобаващ отговор“.

Пакистански военни източници съобщиха пред Си Ен Ен, че индийски удари е имало в Котли, Източен Ахмадпур, Музафарабад, Баг и Муридке.

Индийските военни заявиха, че са поразили девет цели. „Справедливостта възтържествува“, обяви индийската армия в X, добавяйки „Джай Хинд!“ (Победа за Индия - бел. ред.)

Индия е информирала за ударите Съединените щати, Обединеното кралство, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Русия.

Пакистан обяви, че затваря въздушното си пространство в следващите 48 часа и обеща, че ще "отговори на непровокираната агресия от страна на Индия“.

The Indian Armed Forces have struck 9 sites in Pakistan-Occupied Kashmir (POK) with missiles to dismantle terrorist infrastructure.



This is Operation Sindoor 🇮🇳.

Jai Hind🇮🇳#OperationSindoor #JaiHind #India #IndiaPakistanWar #IndiaPakistanTensions pic.twitter.com/3urCMHsIMC