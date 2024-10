ЮНИФИЛ: Има опасност от катастрофален конфликт в Близкия изток

В ременните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) предупредиха за опасност от "катастрофален" регионален конфликт, на фона на сраженията между израелската армия и съюзниците на Иран - ливанската групировка "Хизбула" и палестинската "Хамас", предаде Франс прес.

Най-малко 15 души загинаха вчера при израелски удари в три села на север и юг от Бейрут, извън крепостите на "Хизбула", съобщи снощи ливанското министерство на здравеопазването.

Откриха трупа на генерала, убит от Израел заедно с Насралла

"Конфликтът между "Хизбула" и Израел не е просто конфликт между две държави. Много скоро той може да се превърне в регионален конфликт с катастрофални последици за всички", заяви говорителят на ЮНИФИЛ Андреа Тененти.

