Войната в Близкия изток - една година по-късно: Няма причина да рискуваме да се стигне до ново клане

В страни от главния път, в южната част на Ливан, строители почукват по бетонните блокове на полупостроена къща, а слънцето е безмилостно. Снабдено със собствено бомбоубежище, младо семейство се подготвя да се нанесе в къщата в кибуц “Мацува”, Северен Израел. Но Ишай Ефрони, ръководител на отдела за сигурност в регионалния съвет, който отговаря за кибуца, казва пред Newsweek: „Когато се преместят тук, няма да могат да спят“.

Преди няколко месеца Ефрони е дал разрешение на строителите да възобновят работата си в имота, който се намира само на километър и половина от ливанската граница. Семейството трябва да се премести в рамките на два месеца, каза Ефрони в средата на септември.

Въпреки че е силно притеснен за тяхната безопасност, Ефрони казва, че няма търпение да върне жителите на север след близо година отсъствие от домовете им. Седмици след обиколката на „Нюзуик“ в кибуца перспективата да разопаковат вещите си в Северен Израел изглежда по-далечна от всякога.

“Мацува” и неговите около 1000 жители бяха евакуирани малко след като базираната в Газа палестинска войнствена групировка “Хамас” започна атаките си на 7 октомври, при които бяха убити около 1200 души и взети над 250 заложници. След това Израел започна войната си в Газа, като се зарече да изкорени “Хамас”.

