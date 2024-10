Папа Франциск разкритикува дипломацията в Близкия изток

П апа Франциск осъди „срамната неспособност“ на световните сили да сложат край на конфликта в Близкия изток. Този коментар на главата на Католическата църква дойде на първата годишнина от смъртоносното нападение на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври, предаде АФП.

„Преди година беше запален фитилът на омразата, който не избухна, а експлодира в спирала от насилие, в срамната неспособност на международната общност и на най-могъщите държави да заглушат оръжията и да сложат край на трагедията на войната. Все още се пролива кръв и се леят сълзи. Расте гневът и желанието за отмъщение, докато изглежда, че малцина се грижат за това, което е най-необходимо и най-желано: диалог и мир“, каза той в отворено писмо до католиците в Близкия изток.

87-годишният папа по-рано обяви 7 октомври за глобален ден за молитва и пост за мир, следвайки подобни инициативи за други конфликти през последните години.

