Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Ч астно пътуване с кола с Владимир Путин може би не е толкова специално, колкото президентът Доналд Тръмп си е мислел.
(Във видеото: Путин след срещата със Си: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище)
Със своеобразен „романс на задната седалка“, както и с държане за ръце и прегръдки, руският лидер, индийският му колега Нарендра Моди и домакинът им - китайският лидер Си Дзинпин - в понеделник демонстрираха близост, която сякаш бе замислена да привлече вниманието във Вашингтон, пише NBC News.
Тримата лидери отстояха отдавна заявените си позиции по време на изказванията си на ключовия регионален форум в китайското пристанище Тиендзин, но тонът и моментът на това хващане за ръка бе невъзможен за пренебрегване.
Индия, дълго ухажвана от Запада като важен азиатски партньор и противотежест на Китай, бе разклатена от митата на Тръмп; Кремъл публично отхвърли опитите на Вашингтон да прокара мирно споразумение за Украйна; а Пекин продължава да спори със САЩ по въпроси като търговията, Тайван и глобалното влияние, пише в анализа на NBC News.
Украйна и Индия се сближават зад гърба на Русия
На този фон приятелската атмосфера на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) изглеждаше като ясен сигнал срещу натиска от САЩ.
Седмици след като Тръмп и Путин привлякоха заглавия с нестандартна разходка с лимузината „The Beast“ на срещата си в Аляска, Моди се присъедини към руския лидер за пътуване в задната седалка на собствената бронирана лимузина на Путин - недвусмислен жест на предизвикателство само дни след като САЩ удвоиха митата върху индийски стоки до 50% като наказание за покупката на руски петрол.
„Разговорите с него винаги са проникновени“, написа Моди в X.
Руският държавен журналист Павел Зарубин съобщи, че двамата са прекарали близо час в колата, преди да продължат към двустранни разговори.
„Винаги чувствам, че срещата с вас е запомнящо се преживяване“, каза Моди по време на преговорите.
Руският лидер нарече Моди свой „скъп приятел“ и подчерта „приятелските и доверителни“ отношения между Русия и Индия.
„Най-значимото външнополитическо събитие“: Ключови моменти от срещата на върха на БРИКС
В реч пред делегатите Путин заяви, че „разбирателствата“, постигнати на срещата му с Тръмп, биха могли да послужат като основа за мир в Украйна, но не даде индикации за промяна в позицията си и повтори обичайните обвинения, че „постоянните опити на Запада да въвлече Украйна в НАТО“ са причина за войната.
Междувременно от Вашингтон Тръмп заяви, че отношенията между Индия и САЩ са били „напълно едностранна катастрофа!“ и упрекна Ню Делхи, че купува „повечето си петрол и военна техника от Русия, а много малко от САЩ.“
Той каза още, че Индия вече е предложила да намали митата върху американските стоки до нула. „Но става късно,“ добави той.
Дали сцените в Тиендзин са били спонтанни или внимателно режисирани, „посланието е едно и също,“ коментира Кийр Джайлс, старши сътрудник в лондонския мозъчен тръст „Chatham House“.
Путин: Русия и САЩ трябва да заемат лидерската позиция
„Близките отношения, които Тръмп търсеше с Путин, сега се виждат между Путин и други,“ каза той, като допълни, че САЩ са „дали на Индия реална причина да търси приятелство и партньорство другаде.“
Това напрежение е дало на Индия и стимул да „поправи отношенията“ си с Китай, отбеляза Алиса Айърс, старши сътрудник за Индия, Пакистан и Южна Азия в Съвета за външни отношения.
Индия има „много проблеми“ с Китай, каза тя, „но това е страна точно на границата, а и най-големият ѝ търговски партньор в стоки.“
Си, от своя страна, осъди „тормозещото поведение“ на неназовани държави - прикрита препратка към САЩ.
Той очерта дългогодишната си амбиция да оспори водената от САЩ глобална икономическа и политическа система. „Трябва да продължим да заемаме ясна позиция срещу хегемонизма и политиката на силата и да практикуваме истински мултилатерализъм,“ каза той, представяйки нова „Инициатива за глобално управление“, макар и с малко конкретни политики.
Разговори в Тиендзин
Голяма част от този североизточен пристанищен град бе блокирана преди форума — най-големият от основаването на ШОС през 2001 г.
Китай прие десетки лидери от евразийските държави-членки и партньорски страни за разговори за търговия, енергийно сътрудничество и регионална стабилност. Кортежите спряха автомобилния и пешеходния трафик, зоната около огромния конгресен център бе напълно блокирана, а охраната на жп гарата в града бе значително засилена.
Навсякъде в Тиендзин имаше заграждения и контролни пунктове с полиция, като обичайната предпазливост на властите бе допълнително подсилена от грандиозния военен парад, планиран за сряда в близкия Пекин.
Фокусът върху разрастващата се среща - част от дългогодишните усилия на Китай да оспори доминацията на САЩ - бе още по-силен тази година заради глобалните сътресения, породени от политиката на Тръмп и други външнополитически промени.
Индия и Китай отдавна спорят за хималайската си граница, търговски въпроси и подкрепата на Пекин за Индиянския съперник Пакистан.
Но общите недоволства - включително митата на Тръмп, които за Китай достигнаха до 145% - помогнаха да се намери обща почва.
На този фон първото посещение на Моди в Китай от седем години и явната му близост със Си и Путин изглеждаха особено показателни.
Докато през 2019 г. Моди радостно стискаше ръката на Тръмп на масов митинг в Тексас, индийските медии в понеделник се съсредоточиха върху приятелството му с Путин като послание на предизвикателство към САЩ.
Телевизия Republic World нарече това „голяма дипломатическа победа“ за Индия, а заглавие в Aaj Tak гласеше: „Диктатът на Тръмп срещу приятелството Моди-Путин.“
След срещата в Тиендзин американското посолство в Индия подчерта, че партньорството между двете страни „продължава да достига нови висоти“, обхващайки „иновации и предприемачество, отбрана и по-широки двустранни връзки.“
Но посланието от Моди, както и от Си и Путин, изглеждаше ясно: може да имат различия, но са готови да стоят - или да седят - заедно.