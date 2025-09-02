Свят

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Руският и индийският лидер демонстрираха близост по време на срещата в Тиендзин, където заедно със Си Дзинпин отправиха послание за единство срещу натиска на САЩ

2 септември 2025, 10:07
Ч астно пътуване с кола с Владимир Путин може би не е толкова специално, колкото президентът Доналд Тръмп си е мислел.

(Във видеото: Путин след срещата със Си: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище)

Със своеобразен „романс на задната седалка“, както и с държане за ръце и прегръдки, руският лидер, индийският му колега Нарендра Моди и домакинът им - китайският лидер Си Дзинпин - в понеделник демонстрираха близост, която сякаш бе замислена да привлече вниманието във Вашингтон, пише NBC News.

Източник: Getty Images

Тримата лидери отстояха отдавна заявените си позиции по време на изказванията си на ключовия регионален форум в китайското пристанище Тиендзин, но тонът и моментът на това хващане за ръка бе невъзможен за пренебрегване.

Индия, дълго ухажвана от Запада като важен азиатски партньор и противотежест на Китай, бе разклатена от митата на Тръмп; Кремъл публично отхвърли опитите на Вашингтон да прокара мирно споразумение за Украйна; а Пекин продължава да спори със САЩ по въпроси като търговията, Тайван и глобалното влияние, пише в анализа на NBC News.

Украйна и Индия се сближават зад гърба на Русия

На този фон приятелската атмосфера на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) изглеждаше като ясен сигнал срещу натиска от САЩ.

Източник: Getty Images

Седмици след като Тръмп и Путин привлякоха заглавия с нестандартна разходка с лимузината „The Beast“ на срещата си в Аляска, Моди се присъедини към руския лидер за пътуване в задната седалка на собствената бронирана лимузина на Путин - недвусмислен жест на предизвикателство само дни след като САЩ удвоиха митата върху индийски стоки до 50% като наказание за покупката на руски петрол.

Източник: БТА/AP

„Разговорите с него винаги са проникновени“, написа Моди в X.

Руският държавен журналист Павел Зарубин съобщи, че двамата са прекарали близо час в колата, преди да продължат към двустранни разговори.

„Винаги чувствам, че срещата с вас е запомнящо се преживяване“, каза Моди по време на преговорите.

Руският лидер нарече Моди свой „скъп приятел“ и подчерта „приятелските и доверителни“ отношения между Русия и Индия.

„Най-значимото външнополитическо събитие“: Ключови моменти от срещата на върха на БРИКС

В реч пред делегатите Путин заяви, че „разбирателствата“, постигнати на срещата му с Тръмп, биха могли да послужат като основа за мир в Украйна, но не даде индикации за промяна в позицията си и повтори обичайните обвинения, че „постоянните опити на Запада да въвлече Украйна в НАТО“ са причина за войната.

Междувременно от Вашингтон Тръмп заяви, че отношенията между Индия и САЩ са били „напълно едностранна катастрофа!“ и упрекна Ню Делхи, че купува „повечето си петрол и военна техника от Русия, а много малко от САЩ.“

Той каза още, че Индия вече е предложила да намали митата върху американските стоки до нула. „Но става късно,“ добави той.

Дали сцените в Тиендзин са били спонтанни или внимателно режисирани, „посланието е едно и също,“ коментира Кийр Джайлс, старши сътрудник в лондонския мозъчен тръст „Chatham House“.

Путин: Русия и САЩ трябва да заемат лидерската позиция

„Близките отношения, които Тръмп търсеше с Путин, сега се виждат между Путин и други,“ каза той, като допълни, че САЩ са „дали на Индия реална причина да търси приятелство и партньорство другаде.“

Това напрежение е дало на Индия и стимул да „поправи отношенията“ си с Китай, отбеляза Алиса Айърс, старши сътрудник за Индия, Пакистан и Южна Азия в Съвета за външни отношения.

Източник: БТА/AP

Индия има „много проблеми“ с Китай, каза тя, „но това е страна точно на границата, а и най-големият ѝ търговски партньор в стоки.“

Си, от своя страна, осъди „тормозещото поведение“ на неназовани държави - прикрита препратка към САЩ.

Той очерта дългогодишната си амбиция да оспори водената от САЩ глобална икономическа и политическа система. „Трябва да продължим да заемаме ясна позиция срещу хегемонизма и политиката на силата и да практикуваме истински мултилатерализъм,“ каза той, представяйки нова „Инициатива за глобално управление“, макар и с малко конкретни политики.

Разговори в Тиендзин

Голяма част от този североизточен пристанищен град бе блокирана преди форума — най-големият от основаването на ШОС през 2001 г.

Китай прие десетки лидери от евразийските държави-членки и партньорски страни за разговори за търговия, енергийно сътрудничество и регионална стабилност. Кортежите спряха автомобилния и пешеходния трафик, зоната около огромния конгресен център бе напълно блокирана, а охраната на жп гарата в града бе значително засилена.

Навсякъде в Тиендзин имаше заграждения и контролни пунктове с полиция, като обичайната предпазливост на властите бе допълнително подсилена от грандиозния военен парад, планиран за сряда в близкия Пекин.

Фокусът върху разрастващата се среща - част от дългогодишните усилия на Китай да оспори доминацията на САЩ - бе още по-силен тази година заради глобалните сътресения, породени от политиката на Тръмп и други външнополитически промени.

Индия и Китай отдавна спорят за хималайската си граница, търговски въпроси и подкрепата на Пекин за Индиянския съперник Пакистан.

Но общите недоволства - включително митата на Тръмп, които за Китай достигнаха до 145% - помогнаха да се намери обща почва.

На този фон първото посещение на Моди в Китай от седем години и явната му близост със Си и Путин изглеждаха особено показателни.

Докато през 2019 г. Моди радостно стискаше ръката на Тръмп на масов митинг в Тексас, индийските медии в понеделник се съсредоточиха върху приятелството му с Путин като послание на предизвикателство към САЩ.

Източник: Getty Images

Телевизия Republic World нарече това „голяма дипломатическа победа“ за Индия, а заглавие в Aaj Tak гласеше: „Диктатът на Тръмп срещу приятелството Моди-Путин.“

След срещата в Тиендзин американското посолство в Индия подчерта, че партньорството между двете страни „продължава да достига нови висоти“, обхващайки „иновации и предприемачество, отбрана и по-широки двустранни връзки.“

Но посланието от Моди, както и от Си и Путин, изглеждаше ясно: може да имат различия, но са готови да стоят - или да седят - заедно.

Путин Моди Си Шанхайска организация за сътрудничество Среща в Тиендзин Антиамерикански натиск Геополитически съюзи Мултилатерализъм Търговски мита Отношения Русия-Индия Доналд Тръмп Глобално влияние
