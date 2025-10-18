Любопитно

18 октомври: Прецедентът Ал Капоне - как данъците повалиха Обществен враг №1

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 октомври 2025, 06:52
18 октомври: Прецедентът Ал Капоне - как данъците повалиха Обществен враг №1
Ал Капоне   
Източник: GettyImages

Н а 18 октомври 1931 г. американският гангстер Ал Капоне, един от най-известните престъпници в Съединените щати, е признат за виновен по обвинение в укриване на федерални данъци върху доходите.

Това дело се превърна в исторически момент, тъй като за първи път властите успяват да осъдят толкова влиятелен мафиот чрез финансови престъпления, а не чрез традиционни обвинения като убийство или контрабанда.

След продължително разследване и внимателно събиране на доказателства, съдът осъждаи Капоне на 11 години затвор. Освен това той е глобен и задължен да изплати значителни суми за неизплатени данъци и съдебни разноски.

Случаят му поставя прецедент за използването на финансови инструменти и разследвания на данъци като средство за борба с мафиотските структури,

което по-късно се превръща в стандартна практика за преследване на организираната престъпност.

Капоне започва да изтърпява присъдата си в затвора Алкатраз през 1934 г., където условията са изключително строг контрол и ограничени контакти с външния свят. Престоят му там е труден – строг режим, самота и ограничено социално взаимодействие оказват сериозно влияние върху психическото му и физическо здраве. Преди това, от 1931 до 1934 г., той лежи в федерални затвори, включително в Атланта, където започва да изпитва първите признаци на заболяване от сифилис.

През 1939 г. Капоне е освободен преждевременно, след като здравословното му състояние значително се влошава – сифилисът напредва и причинява деменция и други неврологични проблеми. След освобождаването си той прекарва остатъка от живота си почти изолиран в дома си в Маями, Флорида, под постоянна медицинска грижа, и умира на 25 януари 1947 г. на 48-годишна възраст.

  • Аляска става американска земя

На този ден през 1867 г. Съединените щати официално поемат владението над Аляска, след като сключват сделка с Русия за покупката ѝ на цена от 7,2 милиона долара – приблизително два цента на акър. Тази покупка, е инициатива на държавния секретар Уилям Сюард и се разглежда като стратегически ход, който значително разширява територията на Съединените щати на северозапад.

Сделката с Русия идва в момент, когато империята търси начини да укрепи финансовото си положение след Кримската война и да се оттегли от трудно контролируемите си далечни владения. Русия смята Аляска за икономически и стратегически тежка за управление територия и се надява, че продажбата ще подобри отношенията ѝ със САЩ и ще осигури финансова стабилност.

Първоначално общественото мнение в САЩ е разделено.

Мнозина критици подиграват покупката и я наричат „Сюардова лудост“ или „Снежната лудост“ заради отдалеченото местоположение и суровия климат на Аляска. Въпреки това Сюард настоява, че сделката е стратегически и икономически изгодна, тъй като територията предлага огромни природни ресурси и потенциал за разширяване на търговията и военноморските интереси на страната.

След прехвърлянето на владението, САЩ започват постепенно да интегрират Аляска в своята административна структура, като изграждат инфраструктура, установяват гражданска администрация и започват експлоатацията на природните ѝ богатства. В следващите десетилетия Аляска се превръща във важен източник на злато, нефт и други природни ресурси, което доказва далновидността на сделката.

Родени:

  • 1939 г. – роден е предполагаемият убиец на американският президент Джон Кенеди – Лий Харви Осуалд
  • 1956 г. – родена е американската тенисистка Мартина Навратилова
  • 1960 г. – роден е белгийският актьор Жан-Клод Ван Дам („Универсален войник“, „Ченге във времето“, „Уличен боец“, „Легионерът“, „Двойна комбина“, „Кървав спорт“, „Кикбоксьорът“)

Починали:

  • 1931 г. – умира американският изобретател Томас Едисън

Редактор: Надежда Неменски
