Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

И звестният комедиен филм с Джери Луис, в който той играе клоун по време на Холокоста, и който се смяташе за изгубен повече от четири десетилетия, беше открит в банков сейф на шведски актьор, пише Newsweek .

„Денят, в който клоунът плака“ – непоказваният филм на Луис, заснет в Стокхолм през 1972 г., се смяташе, че съществува само в непълни фрагменти.

Сега шведският продуцент и актьор Ханс Криспин, най-известен с ролята си в шведския комедиен телевизионен сериал от 1988 г. Angne & Svullo, разкри, че притежава копие от филма.

„Имам единственото копие,“ каза той пред шведската телевизия SVT, цитирана от The National.

„Откраднах го от Europafilm (шведска филмова компания, основана през 1933 г., която се занимава с производство и дистрибуция на филми - бел.ред.) през 1980 г. и го копирах на VHS на тавана, където тогава дублирахме филми през нощта“, коментира той.

„Съхранявам копието в банковия си сейф,“ добави Криспин.

Jerry Lewis Holocaust Comedy Movie Believed Lost Discovered After 45 Years https://t.co/fi8br6GBdL — #TuckFrump (@realTuckFrumper) May 29, 2025

„Денят, в който клоунът плака“

„Денят, в който клоунът плака“ е драмеди, режисирана и изпълнена от Джери Луис през 1972 г., в която той играе клоун на име Хелмут Дорк, който е принуден да води деца към газовите камери в нацистки концентрационен лагер. Филмът никога не е бил пуснат поради проблеми с правата, финансови трудности и критики относно неподходящата му тема. Джери Луис многократно е заявявал, че се срамува от филма и не иска той да бъде показван. Въпреки това, през 2015 г. той дарява непълна версия на филма на Библиотеката на Конгреса на САЩ с уговорката, че няма да бъде показван поне 10 години. През 2024 г. беше съобщено, че филмът ще бъде достъпен за изследователи, но не и за широка публика.

Джери Луис

Джери Луис (1926-2017) е американски комик, актьор, режисьор и сценарист, известен с ексцентричните си образи.

Холокоста

Холокостът е геноцид по време на Втората световна война, при който нацистка Германия систематично избива около шест милиона евреи, както и други групи, считани за нежелани.