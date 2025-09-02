Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

"Ще се справим с това": Как фразата на Ангела Меркел промени Германия

Р уският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин проведоха руско-китайски преговори в Пекин. Срещата се проведе в кулоарите на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Малко по-рано Путин и Си взеха участие в тристранна среща Русия - Китай - Монголия. Лидерите на Русия и Китай обсъдиха широк спектър от въпроси.

Двустранните отношения между двете страни достигнаха „безпрецедентно равнище“, заяви руският президент Владимир Путин по време на разговора с китайския си колега Си Дзинпин.

Източник: БТА/АР

„Нашите тесни контакти отразяват стратегическия характер на руско-китайските връзки, които в момента са на безпрецедентно ниво“, каза Путин.

Си провежда серия от дипломатически срещи тази седмица, включително участието си в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в северния град Тиендзин – форум, който Китай представя като алтернатива на западно доминираните международни структури.

По време на срещата на върха двамата лидери отправиха критики към Запада. Си осъди „проявите на хулиганско поведение“ от някои държави – завоалирана препратка към САЩ – докато Путин защити военните действия на Русия в Украйна и обвини Запада за започването на конфликта.

Москва и Пекин обявиха „партньорство без ограничения“ само седмици преди Путин да даде начало на руската офанзива в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава разширеното военно и търговско сътрудничество между двете страни тревожи Запада.