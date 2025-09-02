Свят

Путин: Отношенията между Русия и Китай достигнаха безпрецедентно равнище

Срещата се проведе в кулоарите на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война

Обновена преди 1 час / 2 септември 2025, 08:27
Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон
ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия
Израелски танкове в Газа, 19 жертви, обвинения в геноцид

Израелски танкове в Газа, 19 жертви, обвинения в геноцид
Хусите са изстреляли ракета срещу

Хусите са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море
Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ

Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ
Путин в Китай: Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за

Путин в Китай: Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за "украинската криза"

"Ще се справим с това": Как фразата на Ангела Меркел промени Германия

"Истински апокалипсис": Разказ за бурята, връхлетяла Кюстендилско

Р уският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин проведоха руско-китайски преговори в Пекин. Срещата се проведе в кулоарите на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Малко по-рано Путин и Си взеха участие в тристранна среща Русия - Китай - Монголия. Лидерите на Русия и Китай обсъдиха широк спектър от въпроси.

Двустранните отношения между двете страни достигнаха „безпрецедентно равнище“, заяви руският президент Владимир Путин по време на разговора с китайския си колега Си Дзинпин.

Източник: БТА/АР

„Нашите тесни контакти отразяват стратегическия характер на руско-китайските връзки, които в момента са на безпрецедентно ниво“, каза Путин.

Си провежда серия от дипломатически срещи тази седмица, включително участието си в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в северния град Тиендзин – форум, който Китай представя като алтернатива на западно доминираните международни структури.

По време на срещата на върха двамата лидери отправиха критики към Запада. Си осъди „проявите на хулиганско поведение“ от някои държави – завоалирана препратка към САЩ – докато Путин защити военните действия на Русия в Украйна и обвини Запада за започването на конфликта.

Източник: БТА/АР

Москва и Пекин обявиха „партньорство без ограничения“ само седмици преди Путин да даде начало на руската офанзива в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава разширеното военно и търговско сътрудничество между двете страни тревожи Запада.

Източник: БГНЕС    
Русия и Китай Владимир Путин Си Цзинпин стратегическо партньорство среща в Пекин Втора световна война
Последвайте ни

По темата

Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран

Зрелищна акция! Вдигат дерайлиралия трамвай с кран

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Kia приведе Stonic в синхрон с новия си дизайнерски език

Kia приведе Stonic в синхрон с новия си дизайнерски език

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българска делегация ще присъства на военния парад в Пекин

Българска делегация ще присъства на военния парад в Пекин

Свят Преди 17 минути

Освен международни лидери като Путин, Вучич и Моди, някои наши сънародници също ще участват в парада

Министър-председателят на Република България Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани

България Преди 46 минути

В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Любопитно Преди 1 час

21-годишната актриса качи снимки на семейството си, заедно с най-новото си попълнение

<p>Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград</p>

Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград

България Преди 1 час

Мъжът е в тежко състояние, в кома и с опасност за живота

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Свят Преди 1 час

Жената живеела в едностайна колиба в малко планинско селце в южно Мексико – без ток, течаща вода и канализация

<p>Адвокатът на Паскал: Клиентът ми не е имал контакт с Асен Василев</p>

Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

България Преди 1 час

Защитникът му категорично отрече мъжът да е „контрабандист №1”

<p>Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина</p>

Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина пред очите на сина си

Свят Преди 1 час

"Приближавайки се към ръба, жената се подхлъзна на мокра дъска, падна от високо и загина"

<p>Колко ще струва новата еднодневна винетка</p>

Колко ще струва новата еднодневна винетка

България Преди 1 час

Новите стикери ще бъдат въведени на 1 февруари

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Любопитно Преди 1 час

Спортният арбитражен съд съобщи в понеделник, че алжирската боксьорка е подала жалбата още миналия месец

<p>Възможните ремонти - &ldquo;невъзможните&rdquo; желания&nbsp;</p>

Възможните ремонти/“Невъзможните” желания 

Малките неща Преди 1 час

Дали сте на “ти” с ремонтите или не различавате мече от по-рошава четка за боя?

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Любопитно Преди 1 час

Двете дами носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton.

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Свят Преди 2 часа

Дни на проливни дъждове предизвикаха бедствието в неделя, като само един човек е оцелял

<p>Как да започнете работа в страната със средна заплата над 10&nbsp;000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швейцария

БезГранично Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаете, за да работите в държавата на високите заплати и спокойният начин на живот

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

България Преди 2 часа

„Бюджетът върви по план, но не по плана на Финансовото министерство, а по този на икономистите, които още в началото на годината предупредихме, че заложените приходи са нереалистични"

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

МААЕ откри следи от уран в обект, разрушен от Израел през 2007 г. в Сирия

Свят Преди 2 часа

Правителството на сваления сирийски лидер Башар Асад твърдеше, че обектът в град Дейр аз Зор, където се е намирала сградата, е бил конвенционална военна база

<p>Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари</p>

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

България Преди 2 часа

„Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм“, заяви бившият шеф на Националната разузнавателна служба

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Изпращаме едно от най-горещите лета

sinoptik.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 3 зодии навлизат в мощна нова ера от 2 септември 2025 г.

Edna.bg

Челси продаде свой юноша на Фулъм

Gong.bg

Хамбургер ШФ финализира трансфера на Фабио Виейра

Gong.bg

Камерите на тол системата вече следят и средната скорост

Nova.bg

Близки на починалия в Ботевград разпространиха кадри, на които твърдят, че мъж продава наркотици (ВИДЕО)

Nova.bg