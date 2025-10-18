България

Денят на българската светица Злата Мъгленска – традиции, легенди и имен ден

Тя не скланя дори пред молбите на близките си да се отрече от християнската вяра

18 октомври 2025, 06:51
Денят на българската светица Злата Мъгленска – традиции, легенди и имен ден
Източник: iStock/GettyImages

Н а 18 октомври православната църква почита паметта на св. Злата Мъгленска – една от малкото български светии, чието житие е свързано с мъченическа смелост и преданост към Христовата вяра.

Родена в Мъглен (днешна Северна Македония) през XVIII в., Злата се отличавала с благочестие, трудолюбие и състрадание към бедните. Според житието на светицата млад турчин я издебва и отвлича. Поискал от нея да се отрече от вярата си и да се омъжи за него.

Тя не скланя дори пред молбите на близките си да се отрече от християнската вяра.

Умира на 18 октомври 1795 г., след като турците дълго и безмилостно я изтезават, а след това я обесват и насичат тялото ѝ на късове.

В България празникът на св. Злата Мъгленска е особено популярен в Мъгленското и Струмишкото крайбрежие. Хората посещават църкви, палят свещи за здраве и закрила, а на много места се организират курбани.

Съществуват и редица народни поверия

– денят се смята за време на духовна чистота, а работа с ръка или тежки физически усилия се избягва. Смята се също, че дарението на храна на бедни носи благословия и защита за дома.

Имен ден празнуват всички, които носят името Злата

– рядко, но красиво българско женско име, свързано със смелостта и духовната чистота на светицата. Денят е повод семействата да се съберат, да се помолят за здраве и късмет и да отдадат почит на своята покровителка.

Историята на св. Злата Мъгленска напомня за значението на духовната устойчивост и силата на вярата, дори пред лицето на изпитанията. 18 октомври остава символ на смирение, чистота и духовна сила, вдъхновявайки вярващите и днес.

Света Злата Мъгленска 18 октомври православна църква християнска вяра мъченичество имен ден народни поверия турско робство духовна сила Мъглен
Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
