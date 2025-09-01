Ердоган покани Путин в Турция: Отношенията ни са непоклатими

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря с руския президент Владимир Путин в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предадоха ТАСС и „Си Ен Ен Тюрк“.

По време на разговора руският президент изрази благодарността си към Ердоган за сериозните политически и дипломатически усилия за разрешаването на кризата в Украйна, като подчерта важността на сътрудничеството между двете страни в сферата на енергетиката, предаде ТАСС. „Фокусът ни е насочен и към теми от общ интерес, като Близкия изток, Северна Африка и Закавказието. Руско-турското сътрудничество във всички тези области е добре установено, конкретно, полезно и, бих казал, основано на доверие“, заяви Путин по време на срещата.

President Erdoğan is holding a meeting with Russian President Putin.

Putin thanked Türkiye for its contributions to the political and diplomatic efforts aimed at resolving the crisis in Ukraine.

President Erdoğan invited Russian President Putin to Türkiye.

Същевременно Ердоган отправи покана към Путин да посети Турция, съобщава „Си Ен Ен Тюрк“. „Поканата ми все още е в сила. Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем в нашата страна възможно най-скоро. Имаме искрени отношения, основани на доверие – те се развиват, без да бъдат повлияни от настоящите обстоятелства“, заяви Ердоган по време на срещата си с Путин, цитиран от ТАСС.

JUST IN: Turkish President Erdogan met Putin in Tianjin, China.



Erdogan invited Putin to visit Türkiye, saying the offer stands.



Erdogan invited Putin to visit Türkiye, saying the offer stands.

Putin replied that Türkiye's special role in resolving the Ukraine conflict will remain important.

На срещата от турска страна присъстваха министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, шефът на турското разузнаване МИТ Ибрахим Калън, турският министър на търговията Йомер Болат, турският министър на отбраната Яшар Гюлер, турският министър на финансите и държавната хазна Мехмет Шимшек и турският министър на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър, информира ТРТ Хабер.

Руската делегация включваше руския министър на външните работи Сергей Лавров, говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, съветника на руския президент Юрий Ушаков, руския министър на енергетиката Сергей Цивилев, ръководителя на руската Федерална служба за военно-техническо сътрудничество (ФСВТС) Дмитрий Шугаев и генералния директор на държавната корпорация за атомна енергия „Росатом“ Алексей Лихачов, информира ТАСС.