Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?

Всеки един от тях създаде видео за социалните мрежи от Къщата

18 октомври 2025, 07:02
Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?
Източник: NOVA

Big Brother провери  инфлуенсърските заложби на съквартирантите със специална мисия. Всеки от обитателите на най-известната къща в България създаде видео, а зрителите на NOVA ще могат да харесат клипа на своя любимец в профилите на Big Brother във Facebook, Instagram и TikTok. Победителят ще спечели сериозни привилегии в Къщата.

В съботния лайв епизод от 21:00 ч. ще стане ясно кой е четвъртият съквартирант, който ще напусне надпреварата за 100 000 лева. Номинирани са хостесата Сияна - Въшка, автомонтьорката Лена, счетоводителката Цвети и програмистът Валентин. Гласуването в приложението NOVA PLAY вече е активно.

Източник: NOVA

Освен на бурното балканско парти с духов оркестър в Къщата, зрителите станаха свидетели на един от най-трогателните моменти този сезон. Роденият в Германия Давид Бет спечели мисия срещу ловеца на духове Стефан Николов и получи възможността да види във видео разговор приятелката си - Насето. Емоционалната им среща просълзи съквартирантите. 

Източник: NOVA

Кой ще е поредният участник, който ще напусне Къщата и ще седне на стола срещу водещата Елена Сергова в “Голямата сестра”? Гледайте Big Brother Live тази вечер от 21:00 ч. само по NOVA!

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста "Голямата сестра" в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

