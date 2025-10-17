Свят

Съветник на Путин предлага тунел между Русия и САЩ

Кирил Дмитриев - комисар по инвестициите и съветник по външната политика предложи железопътен тунел "Путин–Тръмп“

17 октомври 2025, 20:29
Съветник на Путин предлага тунел между Русия и САЩ
Източник: IStock

Р усия подчерта желанието си за подобряване на отношенията със Съединените щати чрез необичайно предложение на съветник на президента Владимир Путин.

Кирил Дмитриев - комисар по инвестициите и съветник по външната политика на руския държавен глава, предложи изграждането на железопътен тунел "Путин–Тръмп“ между Русия и САЩ през Беринговия проток, предаде "Ройтерс".

Проектът, оценяван на около осем милиарда долара, според Дмитриев би създал възможности за съвместно разработване на природни ресурси и би "символизирал единството“ между двете страни. Идеята е била представена след телефонния разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп, в който двамата обсъдиха предстояща среща на високо равнище, насочена към постигане на мир в Украйна.

Близък до Путин иска път от Европа до САЩ през Русия

Предложението предвижда изграждането на железопътна връзка за пътнически и товарни влакове с дължина около 112 километра, която да бъде завършена в срок до осем години. Финансирането трябва да бъде осигурено от Москва и "международни партньори“, уточнява Дмитриев.

Съветникът, който поддържа контакти със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, предлага строителството да бъде възложено на американската тунелна компания "Боринг Къмпани“ (The Boring Company), собственост на предприемача Илон Мъск.

Русия строи подводен тунел до Крим с помощ от Китай

"Представете си, че свързваме САЩ и Русия с тунела "Путин–Тръмп“ – 112-километрова връзка, която символизира единството“, написа Дмитриев в X. Той добави, че технологията на компанията може да намали строителните разходи от обичайните 65 милиарда долара до под 8 милиарда долара.

До момента няма официална реакция нито от страна на Тръмп, нито от страна на Мъск.

Идеята за транспортна връзка през Беринговия проток, който е широк около 82 километра в най-тясната си част и разделя руския регион Чукотка от американския щат Аляска, не е нова. През последните 150 години са били представяни няколко подобни проекта, но нито един не е реализиран.

Дмитриев припомня, че по време на Студената война е била обсъждана концепцията за "Световен мост на мира Кенеди–Хрушчов“. Той допълни, че "Руският фонд за преки инвестиции“ (RDIF), чийто ръководител е той, вече е построил първия железопътен мост между Русия и Китай.

"Дойде време да свържем континентите за първи път в човешката история“, заяви Дмитриев.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
