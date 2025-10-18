България

Облачно и дъждовно през уикенда, очаква ни мразовит понеделник

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а максималните в повечето райони между 14° и 19°

18 октомври 2025, 06:50
Облачно и дъждовно през уикенда, очаква ни мразовит понеделник
Източник: iStock/Getty Images

В ремето в страната в събота ще бъде предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд. Временни разкъсвания над облачността ще има през деня на южните райони от страната. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а максималните в повечето райони между 14° и 19°. В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 13°. През нощта срещу неделя от северозапад облачността ще започне бързо да се разкъсва и да намалява.

  • Планините

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

  • Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад и през нощта срещу неделя ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

  • Неделя и понеделник

В неделя ще се усили северозападният вятър, ще е по-добре изразен в Дунавската равнина. С него облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над южните и североизточните райони; там на места все още ще има слаби валежи. Минималните температури ще са между 7° и 12°, максималните – между 13° и 18°.

В понеделник в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток-югоизток. На отделни места в котловините и низините сутрин видимостта ще е намалена. Ще се понижат нощните температури, в много райони ще са между минус 1° и 4°, ще има слани; по-високи – до 8°-10° ще са по Черноморието. Максималните ще са предимно между 13° и 18°.

Източник: НИМХ/БАН    
Прогноза за времето Събота Неделя Понеделник Облачност Дъжд
Облачно и дъждовно през уикенда, очаква ни мразовит понеделник

Облачно и дъждовно през уикенда, очаква ни мразовит понеделник

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
