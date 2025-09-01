Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

М инистър-председателят на Индия Нарендра Моди каза днес на руския президент Владимир Путин, че се надява Москва и Киев да постигнат напредък в договарянето на скорошен край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.
Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския пристанищен мегаполис Тянцзин.
After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
Путин се обърна към Моди със "скъп приятел" и заяви, че двустранните взаимоотношения се развиват динамично, се вижда на видеозапис, разпространен от Кремъл.
"Русия и Индия съгласуват тясно усилията си на международно равнище", отбеляза руският президент.