Свят

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Путин се обърна към Моди със "скъп приятел" и заяви, че двустранните взаимоотношения се развиват динамично

1 септември 2025, 11:47
Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна
Източник: БГНЕС

М инистър-председателят на Индия Нарендра Моди каза днес на руския президент Владимир Путин, че се надява Москва и Киев да постигнат напредък в договарянето на скорошен край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския пристанищен мегаполис Тянцзин.

Путин се обърна към Моди със "скъп приятел" и заяви, че двустранните взаимоотношения се развиват динамично, се вижда на видеозапис, разпространен от Кремъл.

"Русия и Индия съгласуват тясно усилията си на международно равнище", отбеляза руският президент.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Нарендра Моди Владимир Путин Индия Русия Украйна Война в Украйна ШОС Среща на върха Руско индийски отношения Китай
Последвайте ни

По темата

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Мъж загина, двете му деца са на командно дишане след челен удар край Монтана

Мъж загина, двете му деца са на командно дишане след челен удар край Монтана

Кралица Камила станала жертва на посегателство като тийнейджър във влак

Кралица Камила станала жертва на посегателство като тийнейджър във влак

Нови глоби за шофьорите от днес

Нови глоби за шофьорите от днес

pariteni.bg
Даниел Митов настоява за отнемане на книжката доживот

Даниел Митов настоява за отнемане на книжката доживот

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 18 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 15 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 13 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 15 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Путин благодари на Ердоган за Украйна</p>

Ердоган покани Путин в Турция: Отношенията ни са непоклатими

Свят Преди 15 минути

Руско-турското сътрудничество във всички области е добре установено, конкретно, полезно и, бих казал, основано на доверие, заяви Путин

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

България Преди 32 минути

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г.

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

България Преди 48 минути

На нарушителите ще бъдат налагани санкции

<p>Хусите са изстреляли ракета срещу &quot;израелски петролен танкер&quot;</p>

Хусите са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море

Свят Преди 53 минути

UKMTO съобщи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

Внимание, шофьори, нови глоби от днес

България Преди 58 минути

Вижте за какво трябва да внимавате по пътищата, ако искате да избегнете глоба

<p>Кога започва изплащането на пенсиите за септември</p>

Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

България Преди 1 час

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Свят Преди 1 час

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово

Принцеса Даяна

Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ

Свят Преди 1 час

Даяна почина на 31 август 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж на 36 години

Руди Джулиани

„Кметът на Америка“ Руди Джулиани пострада в катастрофа

Свят Преди 1 час

Бившият кмет на Нщю Йорк бил спрян от жена – жертва на „домашно насилие“, и веднага ѝ оказал помощ като се обадил на 911

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Вертолет се разби в Пакистан, 5 души загинаха

Свят Преди 1 час

Вертолетът е изпълнявал тренировъчен полет

<p>Дянков изрази опасение: Съставянето на Бюджет 2026&nbsp;ще бъде&nbsp;&quot;един огромен цирк&quot;</p>

Симеон Дянков: ДДС на 22% решава проблема с бюджетния дефицит

България Преди 1 час

Според Дянков правителството ще се опита да не увеличава данъците, а да вдигне събираемостта

Братя поставиха рекорд за гребане на хиляди километри през Тихия океан

Братя поставиха рекорд за гребане на хиляди километри през Тихия океан

Свят Преди 1 час

„Имате ли пица и бира? Повтарям – имате ли пица и бира? Край“

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

България Преди 1 час

В новия завод ще бъдат открити още 1000 нови работни места

Военна мина уби 19-годишно момче в Босна

Военна мина уби 19-годишно момче в Босна

Свят Преди 2 часа

Момчето е третата жертва на остатъчни противопехотни мини от семейството си

Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия

Кокаин, укрит в камиони от България, разкрит от Гърция и Германия

Свят Преди 2 часа

Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаин; наркотикът е бил скрит в камиони, регистрирани главно в България

Две катастрофи станаха за минути на АМ "Тракия"

Две катастрофи станаха за минути на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция"

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Джуд Лоу проговори за Путин: Не се страхувам от последствия!

Edna.bg

10 небесни спектакъла, които не бива да пропускате

Edna.bg

Херо към Гибона: Вярно ли е, че си давал на салфетка на старши треньора титулярния състав?

Gong.bg

Регионално дерби закрива кръга в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия

Nova.bg

Атанас Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС, България ще превъоръжи своята артилерия

Nova.bg