Хутите представиха нова ракета с твърдо гориво "Палестина“

Й еменските бунтовници хути представиха нова ракета с твърдо гориво в арсенала си, която наподобява по-рано показана от Иран ракета, която Техеран описва като летяща с хиперзвукова скорост, предаде Асошиейтед прес.

В понеделник бунтовниците изстреляха новата си ракета "Палестина“, снабдена с бойна глава, боядисана като палестински кариран шал "кефия“, към израелското пристанище Ейлат в южната част на залива Акаба. Атаката задейства сирените за въздушно нападение, но не се съобщава за нанесени щети или ранени.

🇾🇪🇮🇱🚨‼️ The Houthis (Ansarallah) released footage of the launching of a “Palestine” ballistic missile, revealed for the first time, in which it targeted Eilat, southern Israel. https://t.co/viWieiouVr pic.twitter.com/EB1HC9gw1Y

На кадри, публикувани от хутите късно в сряда, се вижда как "Палестина" е вдигнат на нещо, което изглежда е мобилна пускова установка, и се издига бързо във въздуха, а от двигателя й излизат кълба бял дим. Белият дим е често срещан при ракетите с твърдо гориво.

The #Houthis rebels have unveiled a new, solid-fuel missile "Palestine" in their arsenal that resembles aspects of one earlier displayed by #Iran that Tehran described as flying at hypersonic speeds.https://t.co/0FPRgcIXQe