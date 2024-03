Взривове избухнаха пред кораб в Аденския залив

П редполагаемо нападение на йеменските бунтовници хути доведе до серия от взривове днес пред кораб във водите на Аденския залив, предаде Асошиейтед прес, като се позова на представители на властите.

Няма пострадали на борда на плавателния съд, който е продължил по курса си според информацията на Британския военен център за морски операции, наблюдаващ водните пътища в Близкия изток. Частната британска компания за морска безопасност "Амбри" също информира за нападението независимо от военните, посочва АП.

Агенцията отбелязва, че отговорността за атаката не е била поета веднага от хутите, които обикновено изчакват няколко часа, докато признаят, че те са извършителите.

