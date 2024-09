"Хизбула" потвърди смъртта на Хасан Насрала

"Хизбула" потвърди, че нейният лидер Сайед Хасан Насрала е убит и се зарече да продължи битката срещу Израел, предадоха BBC и Reuters.

"Саид Хасан Насрала, генерален секретар на Хизбула, се присъедини към своите велики, безсмъртни другари мъченици, които той ръководеше в продължение на около 30 години", се казва в изявление на групировката.

Hezbollah has confirmed the death of its leader Hassan Nasrallah after Israeli strikes on Beirut



Nasrallah, who had not been seen in public for years because of fears of being assassinated by Israel, was one of the best known and most influential figures in the Middle East.