Кой е лидерът на "Хизбула" Хасан Насралла

Х асан Насралла, който според Израел е убит при удар в южната част на Бейрут, превърна "Хизбула" в една от най-мощните паравоенни сили в Близкия изток. Смъртта му нанася поредица от съкрушителни удари на групировката, която вече се съвзема от унижението, причинено от цялостното проникване в комуникационната ѝ мрежа, и подсказва, че един от най-страховитите врагове на Израел е дълбоко ранен.

Един от основателите на групировката, създадена преди четири десетилетия с помощта на Иран, Насралла се издига до върха на "Хизбула" през 1992 г. Той заменя своя предшественик и наставник Абас Мусави на поста генерален секретар на "Хизбула", след като той е убит при удар на израелски хеликоптер.

Роден в семейството на бакалин и съпругата му в Бейрут през август 1960 г., Насралла прекарва ранното си юношество под сянката на гражданската война в Ливан.

Семейството му е принудено да напусне столицата, когато боевете избухват през 1975 г., и се премества на юг в село близо до крайбрежния град Тир.

Една година по-късно Насралла заминава за Ирак, за да учи в шиитска семинария. Но бързо е изгонен по време на преследването на шиитските мюсюлмани при репресивния режим на иракския президент Саддам Хюсеин - връща се в Ливан, за да учи при своя учител Мусави.

Когато Израел нахлува в Ливан през 1982 г., Насралла събира група бойци, които да се противопоставят на окупацията и се превръщат в "Хизбула".

През същата година израелските сили завземат почти половината от територията на Ливан и са отговорни за убийството на най-малко 17 000 души, според доклади и израелско разследване на клане в бежански лагер в Бейрут.

Трансформация на "Хизбула"

Известен с пламенните си речи, лидерът ръководи трансформацията на "Хизбула" от група бойци през 80-те години на миналия век до организация, която през 2000 г. организира съгласувана кампания за прогонване на израелската окупация.

Под ръководството на Насралла ливанската бойна група се превръща в регионална бойна сила. Той ръководи нарастването на силите на "Хизбула" - смята се, че бойците и резервистите ѝ наброяват 100 000 души - както и разпространението на арсенала ѝ, който разполага с ракети с голям, среден и малък обсег и безпилотни самолети.

Насралла командва предани последователи от стотици хиляди предимно шиитски мюсюлмани - в Ливан, Ирак, Сирия и Йемен. Влиянието му в подкрепяната от Иран т.нар. ос на съпротивата нарасна експоненциално, след като през 2020 г. САЩ убиха иранския висш генерал Касем Солеймани, архитект на общорегионалната ос.

"Хизбула" е най-силно въоръжената недържавна групировка в региона - и е най-доминиращата политическа сила в обхванатия от криза Ливан. Голяма част от западния свят счита "Хизбула" за терористична организация.

