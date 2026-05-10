Свят

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Десетки хиляди унгарци изпълниха площада пред парламента в Будапеща, за да приветстват новия министър-председател Петер Мадяр. След 16 години управление на Виктор Орбан, партия „Тиса“ обещава нов курс към Европа и безмилостна борба с корупцията

10 май 2026, 16:01
Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС

Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС
Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба
Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция
Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица
„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър
Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд
Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария
Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Д есетки хиляди унгарци се събраха пред сградата на парламента в Будапеща в събота, за да отпразнуват встъпването в длъжност на Петер Мадяр. Новият премиер започва работа по сформирането на своя кабинет веднага след церемонията.

Сред присъстващите преобладаваха младите хора, които миналия месец масово подкрепиха дясноцентристката партия „Тиса“. В анкети пред медиите много от тях определиха смяната на правителството като „окуражаваща“ и споделиха, че тя им вдъхва „надежда“.

Полагането на клетва от страна на Мадяр, след убедителната изборна победа на неговата формация, сложи край на 16-годишното управление на евроскептичния националист Виктор Орбан.

По време на кампанията си Мадяр обеща да изкорени корупцията в Будапеща и да сближи Унгария с Европейския съюз след години на остри сблъсъци между правителството на Орбан и Брюксел.

В речта си пред законодателите в събота Мадяр заяви, че страната има шанс „да започне отначало“, добавяйки, че унгарският народ е дал на неговата партия мандат да „отвори нова глава в историята на Унгария“.

Източник: tvpworld.com    
Петер Мадяр Нов премиер Унгарска политика Край на управлението на Орбан
Последвайте ни

По темата

Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на "Дунав мост"

Затварят

Затварят "Цариградско шосе" в София до 22:00 ч. заради финала на Джиро д'Италия

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 5 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Въпреки тридневното примирие: Трима загинаха при руски удари в Украйна

Въпреки тридневното примирие: Трима загинаха при руски удари в Украйна

Свят Преди 25 минути

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май

Руски сили атакуваха спасителен автомобил в Днепропетровска област, ранен е шофьор

Руски сили атакуваха спасителен автомобил в Днепропетровска област, ранен е шофьор

Свят Преди 59 минути

Според службата за извънредни ситуации шофьорът – 23-годишен спасител – е бил ранен в резултат на удара с дрон и е бил откаран в болница

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

България Преди 2 часа

Очевидци твърдят, че влак за малко не е блъснал автомобил

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

Свят Преди 2 часа

През последните дни бяха регистрирани няколко инцидента в региона

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

България Преди 2 часа

<p>Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо</p>

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо в Индонезия

Свят Преди 2 часа

Седемнадесет души, включително седем сингапурци и десет индонезийци, са оцелели след инцидента

,

Учен разкри дали изкуствения интелект има съзнание

Любопитно Преди 3 часа

От страх да не нарани чувствата му до борба за правата на роботите: Прочутият биолог Ричард Докинс отвори отново дебата за това дали мощните чатботове са просто сложни математически модели или вече притежават искрата на съзнанието

Товарен кораб е ударен от "неидентифициран снаряд" край Доха

Товарен кораб е ударен от "неидентифициран снаряд" край Доха

Свят Преди 3 часа

Плавателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание

<p>Българин на крачка от световен рекорд на Гинес (ВИДЕО)</p>

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

Любопитно Преди 4 часа

Предизвикателството се изпълнява от варненеца Станислав Златарев в село Овчага

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

България Преди 5 часа

<p>Стилиян Петров: Три пъти са ми предлагали да стана депутат</p>

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

Любопитно Преди 5 часа

В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" той говори за диагнозата, трудните месеци на терапия, и разочарованията

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 6 часа

Премиерът на Израел e провел телефонен разговор с министър-председателя

"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

България Преди 7 часа

32-годишният състезател е преминал обстойни прегледи и остава под наблюдение в травматологията

<p>Днес е голям празник за Българската църква</p>

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Любопитно Преди 8 часа

Почитаме и паметта на един от дванадесетте апостоли на Исус Христос

,

Ако американците си тръгнат: Едно германско градче в шок

Свят Преди 8 часа

Местните хора са в шок. Американците живеят с тях от 80 години

<p>Четирима задържани за нападението срещу&nbsp;автобус в Перник</p>

Четирима задържани за нападението срещу автобус в Перник

България Преди 8 часа

При инцидента няма пострадали хора, но пътниците са силно стресирани от случилото се

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Стилиян Петров – животът го спря, но той го победи

Edna.bg

Вида Пиронкова преживя инцидент в центъра на София

Edna.bg

Обявиха съдиите на Лудогорец - Левски и ЦСКА - ЦСКА 1948

Gong.bg

Тъга налегна Барселона в навечерието на Ел Класико

Gong.bg

Започна третият етап на Джиро д'Италия

Nova.bg

Покриха паметника "Альоша" в Пловдив с огромно розово наметало (СНИМКИ)

Nova.bg