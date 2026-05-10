Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Д есетки хиляди унгарци се събраха пред сградата на парламента в Будапеща в събота, за да отпразнуват встъпването в длъжност на Петер Мадяр. Новият премиер започва работа по сформирането на своя кабинет веднага след церемонията.

Сред присъстващите преобладаваха младите хора, които миналия месец масово подкрепиха дясноцентристката партия „Тиса“. В анкети пред медиите много от тях определиха смяната на правителството като „окуражаваща“ и споделиха, че тя им вдъхва „надежда“.

Hungary's next health minister Zsolt Hegedűs danced in front of Budapest's parliament building after Péter Magyar was sworn in as prime minister, ending Viktor Orbán’s 16-year rule. Read more: https://t.co/LGmMLGpnwM pic.twitter.com/zuSlzNEzZd — The Associated Press (@AP) May 10, 2026

Полагането на клетва от страна на Мадяр, след убедителната изборна победа на неговата формация, сложи край на 16-годишното управление на евроскептичния националист Виктор Орбан.

По време на кампанията си Мадяр обеща да изкорени корупцията в Будапеща и да сближи Унгария с Европейския съюз след години на остри сблъсъци между правителството на Орбан и Брюксел.

В речта си пред законодателите в събота Мадяр заяви, че страната има шанс „да започне отначало“, добавяйки, че унгарският народ е дал на неговата партия мандат да „отвори нова глава в историята на Унгария“.