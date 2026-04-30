Свят

Мадяр обяви отпускане на ЕС средства за Унгария след среща с Фон дер Лайен

По думите му средствата ще помогнат за възстановяването на унгарската икономика и за реализирането на необходимите реформи за изграждане на функционална и хуманна държава

30 април 2026, 09:26
Източник: БТА/АР

Е вропейски средства ще бъдат отпуснати за Унгария в близко време, заяви победителят на парламентарните избори в Унгария след среща в Брюксел с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде унгарската новинарска агенция МТИ. 

Мадяр определи разговорите като изключително конструктивни и успешни. По думите му средствата ще помогнат за възстановяването на унгарската икономика и за реализирането на необходимите реформи за изграждане на функционална и хуманна държава.

Той допълни, че е договорено на 25 май отново да посети Брюксел, за да бъде финализирано споразумение, което да проправи пътя за възможно най-бърз достъп на страната до европейското финансиране, възлизащо на трилиони унгарски форинти (7.8 милиарда евро). Мадяр увери още, че ЕС няма да налага условия, които противоречат на интересите на Унгария.

Европейската комисия блокира достъпа до тези средства заради преценка, че правителството на Виктор Орбан е нарушило стандартите на ЕС, свързани с върховенството на закона. Част от замразените средства - около 11 милиарда евро от Фонда за възстановяване след пандемията от КОВИД-19 трябва да бъдат усвоени до средата на август. В противен случай ще бъдат окончателно загубени. 

"Обсъдихме необходимите стъпки за отблокиране на средствата на ЕС за Унгария, които са замразени заради опасения, свързани с корупция и върховенството на закона", написа Фон дер Лайен в Екс.

Представители на двете страни вече проведоха две срещи след убедителната победа на 12 април на унгарските парламентарни избори на партията на Мадяр - ТИСА, която му осигури две трети мнозинство в парламента и възможност за промени в конституцията. По оценки на представители на ЕС именно това мнозинство ще му позволи бързо да приеме необходимите законодателни промени за отключване на средствата, чието усвояване е обвързано със срокове.

Източник: Габриела Иванова/БТА    
Европейски средства Унгария Брюксел Възстановяване на икономиката Върховенство на закона Корупция Парламентарни избори
Последвайте ни

По темата

Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

Рецесия заплашва света: Петролът с исторически връх - цената му достигна 122

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Как да подготвим колата (и себе си) за пътуване

Как да подготвим колата (и себе си) за пътуване

carmarket.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Политически заявки преди първото заседание на 52-рото Народно събрание

България Преди 26 минути

Сред водещите теми за новоизбраните депутати се откроиха съставянето на правителство и редовен бюджет

Цветомир от Hell's Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 27 минути

Участието му в Hell’s Kitchen обаче се оказва много по-тежко психически, отколкото е очаквал

Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ

България Преди 45 минути

Той отбеляза, че опозицията трябва да изпълнява ролята на „алтернатива“ и да бъде конструктивна и организирана

Астронавтите от "Артемис II" посетиха Белия дом, докато Тръмп говори за НЛО, Космическите сили и войната с Иран

Свят Преди 58 минути

"Не знам как го правят. Именно такива хора правят страната ни велика", заяви Тръмп

Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка

България Преди 1 час

Според нея при настоящата политическа ситуация е необходимо обединение за ефективна опозиционна работа

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Свят Преди 1 час

Кметът на Ню Йорк призова крал Чарлз Трети да върне диаманта "Кохинор" на Индия

Пенсионери от Софийско село платиха 3 170 евро "наказателна" сметка за ток

България Преди 1 час

От електроразпределителното дружество посочват, че е установена намеса в измервателния уред

Сладкарят Цветомир се сбогува с Hell's Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Той участва в новия епизод на подкаста “Кухнята след Ада”

Най-големият самолетоносач в света поема обратно към САЩ

Свят Преди 1 час

„Джералд Р. Форд“ подобри рекорд, държан от „Ейбрахам Линкълн“, като надмина 294-дневната му мисия от 2020 г.

Въоръжен с чук мъж рани петима души в Токио

Свят Преди 2 часа

Сред пострадалите са трима полицаи

След новите обвинения в заплаха към Тръмп: Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се изправи пред съда

Свят Преди 2 часа

Федерален магистрат постанови освобождаването му без налагане на специални ограничения

Напрежение между САЩ и Германия: Тръмп обмисля изтегляне на американски войници

Свят Преди 2 часа

Тръмп и Мерц влязоха в спор за войната с Иран

КЕВР решава за цената на природния газ за май

България Преди 2 часа

"Булгаргаз" предлага поскъпване с близо 5 на сто

Капанът на безсънието: Как да научим мозъка си да спи отново

Любопитно Преди 2 часа

Учените разбиха старата теория, че инсомнията е просто страничен ефект от други болести

Екстремни рекорди и топящи се ледници: Климатът в Европа става все по-тревожен

Свят Преди 2 часа

Годишният доклад на ЕС и СМО разкрива рекордно топене на ледници, температури над 50°C и опустошителни пожари на Стария континент

Мерц се опитва да омаловажи спора си с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Мерц се опита да намали напрежението с Тръмп, след като двамата влязоха в остър публичен спор заради войната с Иран

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Звездна среща! Камила и Сара Джесика Паркър рамо до рамо в Ню Йорк

Edna.bg

Ден със смисъл: кои светци почита църквата днес

Edna.bg

Артета разстроен за дузпата: Напълно неприемливо, но сме в страхотна позиция преди реванша

Gong.bg

Спортинг се сгромоляса в добавеното време срещу опашкар, Португалия ще има нов шампион

Gong.bg

Политическите коментари и заявки преди първото заседание на 52-рия парламент

Nova.bg

3170 евро за ток: Възрастно семейство от софийско село плати рекордна сметка

Nova.bg