Хиляди фенове на Тейлър Суифт гледаха концертите ѝ в Мюнхен от хълм

Х иляди фенове на Тейлър Суифт получиха безплатни места за нейните концерти в Мюнхен на тревист хълм близо до мястото на концерта.

Swifties (т.нар. фенове на Тейлър Суифт) препълниха Олимпийския хълм или Олимпиаберг, едно от най-високите възвишения в южния германски град, за втори пореден ден в неделя. Това им даде добра точка за гледането на разпродадения концерт на певицата на близкия Олимпийски стадион.

Thousands of Taylor Swift fans scored free seats to her concerts in Munich: by climbing a grassy hill near the concert venue. https://t.co/YMCgjCmBnO pic.twitter.com/X7Pw0rfRct