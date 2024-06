Феновете на Тейлър Суифт предизвикаха земетресения в Единбург

Х иляди фенове на концертите на Тейлър Суифт в Шотландия предизвикват земетресение на километри от мястото на концерта в Единбург, съобщиха Ройтерс и ДПА.

Повече от 70 000 фенове, облечени в бляскави, цветни тоалети, изобразяващи различни музикални епохи от дискографията на американската попзвезда, се стекоха, за да видят концертите от турнето „Ерас“ на стадион „Мърифийлд“ в Единбург миналия уикенд.

Fans at Taylor Swift's Scotland concerts last weekend danced so hard they set off earthquake monitors



