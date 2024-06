Тейлър Суифт си направи селфи с принц Уилям и децата му (СНИМКИ)

П ринцът на Уелс благодари на Тейлър Суифт за "страхотния концерт", като сподели снимка на поп звездата, която си прави селфи с него и децата му Джордж и Шарлот.

Гледайки концерта на американската певица на стадион "Уембли", бъдещият крал беше забелязан да разклаща ръце на Shake It Off, докато празнуваше 42-ия си рожден ден.

Taylor Swift takes selfie with Prince William and his children at Eras Tour show in London https://t.co/DhYks3F6R5 — Fox News (@FoxNews) June 22, 2024

"Благодаря ти, Тейлър Суифт, за страхотната вечер", написа принц Уилям в Instagram.

Суифт публикува свое селфи с Уилям, Джордж и Шарлот заедно с приятеля си, звездата от NFL Травис Келсе.

"Честит рожден ден на М8", написа Суифт в Instagram. "Концертите в Лондон започват с великолепен старт".

Братовчедката на Уилям Зара Тиндал и съпругът ѝ Майк Тиндал бяха сред звездната тълпа, която според съобщенията включваше звездата от "Бриджъртън" Никола Кофлън и модела Кара Делевин.

#TaylorSwift takes an Iconic selfie with #PrinceWilliam, Prince George, Princess Charlotte and boyfriend #TravisKelce backstage after her amazing sold out Wembley concert last night! 👏👩‍🎤🤳🏟️🇬🇧👑👑❤️‍🔥 pic.twitter.com/SGSomApJWG — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) June 22, 2024

Лидерът на лейбъристите сър Кийр Стармър също присъстваше, тъй като си взе почивка от предизборната кампания, за да присъства на първата вечер от лондонската част на рекордното турне на Суифт "Eras".

Преди това принц Уилям сподели сцената със Суифт и Джон Бон Джоуви за изпълнението на Livin' On A Prayer на благотворително събитие в двореца Кенсингтън през 2013 г.

Този уикенд Суифт ще изнесе три концерта в лондонската зала с капацитет 90 000 места - в петък, събота и неделя - преди да се завърне в залата за още пет концерта през август.

Prince William was spotted 'dad dancing' at Taylor Swift's concert✨



The Prince of Wales was seen alongside his children Prince George, 10 and Princess Charlotte, nine.



Read more: https://t.co/re8TJwCYtf pic.twitter.com/ZjYgFZlS91 — Sky News (@SkyNews) June 22, 2024

През последните дни Лондон беше завладян от Тейлър-мания, а емблематичната карта на метрото в града беше прерисувана в чест на нейното пристигане.

Нейният хит Shake It Off прозвуча и на традиционната церемония по смяна на караула в Бъкингамския дворец в петък.

В четвъртък стана ясно, че феновете на Суифт се очаква да стимулират икономиката на Лондон с 300 млн. паунда, тъй като столицата е домакин на повече концерти от турнето Eras Tour от всеки друг град в света, като се очаква на осемте дати да присъстват близо 640 000 души.

