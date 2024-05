Фен направи „светилище“ на Тейлър Суифт в апартамента си

И спански фен изгради в апартамента си истинско „светилище“ със сувенири от Тейлър Суифт и го показа на света точно преди концерта на мегазвездата в Мадрид, съобщи Ройтерс.

55-годишният Роберто Сантос се откроява сред останалите фенове на певицата с десетилетната си отдаденост на американската поп икона. Множеството подаръци, които испанецът е получил от нейния екип като признание за това, се оказали достатъчно той да запълни цяла стая в апартамента си, която е нарекъл „Светилището на Тейлър“.

