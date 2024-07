Тейлър Суифт се заклещи на сцената по време на концерт в Дъблин

П о време на втория си концерт от турнето Eras Tour в Дъблин в събота, 34-годишната Тейлър Суифт се заклещи на повдигната платформа - но, за щастие, един от нейните танцьори ѝ подаде ръка за помощ.

Докато изпълняваше „The Smallest Man Who Ever Lived“, поп суперзвездата остана във въздуха на платформа на стадион Aviva в Дъблин, след като тя не се оттегли според плана.

