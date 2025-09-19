Свят

Хеликоптерът на Тръмп кацна аварийно във Великобритания

Прессекретарят на Белия домзаяви, че "поради малък хидравличен проблем" машината е кацнала на "местно летище"

19 септември 2025, 18:42
Х еликоптерът, превозващ президента на САЩ Доналд Тръмп, бе принуден да се отклони към летище "Лутън" в края на държавното му посещение във Великобритания.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че "поради малък хидравличен проблем" машината е кацнала на "местно летище", преди по-късно да достигне до "Станстед" с около 20 минути закъснение. Тя уточни, че решението е взето "от предпазливост", като добави, че президентът и първата дама "сигурно са се качили на резервния хеликоптер".

След кацането на Лутън на пистата бяха забелязани екипи на аварийните служби. Отделни снимки показват и двата хеликоптера на Тръмп, паркирани близо до пистата. Те са специално модифицирани машини, известни като "white tops" заради окраската си. Хеликоптерът, който превозва президента, е познат като Marine One.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машините са оборудвани със:

  • системи за противоракетна отбрана, за заглушаване на радари,
  • както и с електроника, проектирана да издържа на електромагнитен импулс от ядрен взрив.

Като мярка за сигурност, Marine One често лети в група от идентични хеликоптери, които действат като примамки. Обикновено е придружаван и от два или три самолета Osprey MV-22 – хибридни апарати, наричани "green tops", които съчетават способността за вертикално излитане и кацане на хеликоптер с бързината и ефективността на самолет.

Osprey превозват:

  • помощен персонал,
  • специални части и
  • агенти от "Сикрет сървис", които са натоварени със задачата да реагират при извънредни ситуации по време на полет.

Тръмп използваше хеликоптера, за да пътува между различни локации по време на безпрецедентното си второ държавно посещение във Великобритания. Той пристигна на летище "Станстед" късно във вторник вечерта и бе превозен до Уинфийлд Хаус в централната част на Лондон, официалната резиденция на американския посланик във Великобритания.

На следващия ден президентът Тръмп и съпругата му посетиха замъка Уиндзор, където се срещнаха с краля и кралицата. В четвъртък Тръмп бе отведен с Marine One от Уиндзор до Чекърс за дипломатически разговори с британския премиер сър Киър Стармър.

По време на съвместната пресконференция в Чекърс двамата лидери обсъдиха широк кръг от въпроси, включително ситуацията в Украйна, конфликта в Газа и нелегалната миграция - тема, за която Тръмп предложи Великобритания да може да я реши чрез привличане на армията.

Тръмп заяви, че е имал "разногласие с премиера" относно палестинската държавност. Стармър планира да признае палестинската държавност преди заседанието на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица.

Източник: BBC    
