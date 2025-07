П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще получи „топло посрещане“ от правителството на Великобритания, когато пристигне в Шотландия утре, заяви министърът за Шотландия Иън Мъри, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА.

Очаква се по време на четиридневната си визита американският президент да посети двата си голф клуба в Шотландия – в Абърдийншър и Южен Айршър. Също така се очаква той да се срещне с премиера Киър Стармър и с шотландския първи министър Джон Суини.

„Винаги ще посрещаме топло президента на САЩ“, каза Мъри в интервю за „Би Би Си Радио Шотландия“. „Президентът на САЩ и британският премиер работят в много, много тясно сътрудничество и така и трябва да бъде, защото това е в наш национален интерес“, добави той.

Donald Trump will receive a "warm welcome" from the UK Government when he jets in to Scotland, Ian Murray has said.https://t.co/TTxpk3IY0L