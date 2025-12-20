България

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

Лидерът на „ДПС – Ново начало” обвини ПП–ДБ и обяви законодателни промени за по-строги наказания при престъпления срещу деца

20 декември 2025, 13:50
Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище
Източник: БТА

Р ешението на Софийския районен съд (СРС) да освободи под гаранция училищния директор, поставил камери за видеонаблюдение над писоарите и в тоалетните на момчета и момичета, свързани с неговия телефон, е груба провокация срещу морала и традиционните ценности на българите, коментира лидерът на ДПС и на парламентарната група на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на политическата сила.   

Случаят предизвика обществено възмущение, протести от родители и учители. Нещо повече – този случай засили обществената тревога за сигурността на децата и компрометира и без това ниското доверие в институциите, посочва той.

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

Съдебният състав, постановил освобождаването, обаче не демонстрира очакваната чувствителност към реакцията на родителите и учителите, които остро осъждат всеки, който е злоупотребил с деца. Не показва и отношение към риска от нанасянето на трайни щети върху детската психика с подобни злоупотреби, коментира Пеевски.

Въпросът е защо. Дали защото не съзнава отговорността на обществото да предпазва децата си от опасни индивиди, или поради политически зависимости и проява на уродливото явление “двоен аршин”, пита той.

"Евтимов е назначен в мандата на премиера на “Сглобката” Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов", коментира Делян Пеевски, според когото това е възможното обяснение за "снизходителността" на СРС.

Възмутително е, че се разпъва партиен чадър за извършител на деяние, което застрашава най-уязвимите и ценните за обществото – децата, смята той.  

 

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

Пеевски заявява, че още в първите работни дни на Народното събрание след празниците, ПГ на "ДПС – Ново начало" ще внесе предложение за увеличаване на наказанията за деяния като създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.

Вчера Софийският районен съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. директора на столичното 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов. Повдигнатите обвинения срещу него са за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 16 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй" заради повреда в турбината
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 15 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 18 часа
Центърът
Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 15 часа

