Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

Тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица"

20 декември 2025, 15:05
Турист загина край връх Вихрен след падане от скали
З а инцидент с турист под връх Вихрен, потвърдиха от Планинската спасителна служба – отряд Банско. 

Турист загина при изкачване на връх Вихрен

Паднал е от Джамджиевите скали и е загинал, казаха от местната спасителна служба. Оттам допълниха, че тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица". 

Поляк загина под връх Вихрен

По-рано днес от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията за туризъм в планините са добри, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Центърът
Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

