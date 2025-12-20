Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

З а инцидент с турист под връх Вихрен, потвърдиха от Планинската спасителна служба – отряд Банско.

Турист загина при изкачване на връх Вихрен

Паднал е от Джамджиевите скали и е загинал, казаха от местната спасителна служба. Оттам допълниха, че тялото му вече сваля надолу към хижа "Бъндерица".

Поляк загина под връх Вихрен

По-рано днес от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията за туризъм в планините са добри, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен.