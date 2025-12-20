Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Р азбил се дрон с неизвестен произход, вторият за по-малко от 24 часа, беше открит в поле в Северозападна Турция. Това предаде "Франс прес", като се позова на информация на турските медии от днес.

Според няколко частни телевизионни канала и вестник „Джумхуриет“, който публикува изображения, представени като тези на разбития дрон, без видими идентифициращи маркировки, машината е била открита в празно поле близо до град Балъкесир, на 3 часа югозападно от Истанбул.

Турските власти все още не са реагирали или коментирали информацията. "Халк ТВ" и "Хабертюрк" съобщават, че дронът е транспортиран до Анкара за анализ.

Според няколко медии, които се позовават на фермери, инцидентът е станал преди няколко дни.

Това е вторият подобен инцидент за по-малко от 24 часа и третият от понеделник насам, отбелязва АФП. Двата предишни инцидента са включвали дронове, поне един от които е описан от властите като „руско производство“.

В петък дрон беше открит разбит в селски район близо до Измит, източно от Истанбул, на 30 км от брега на Черно море.

Според турското Министерство на вътрешните работи, което обяви започването на разследване, дронът „е руско производство Орлан-10, използван за разузнаване и наблюдение“.

Турция е разположена на южния бряг на Черно море срещу Украйна и Русия, които в момента са във война.

В понеделник турските отбранителни сили свалиха дрон, „излязъл извън контрол“ и идващ от Черно море към турското въздушно пространство. Властите не уточниха произхода на дрона или точното място на прехващането му. Според няколко наблюдатели прехващането е станало над турска територия, а не в морето, информира агенцията.

След този инцидент турското Министерство на отбраната заяви в четвъртък, че е призовало Украйна и Русия да „проявяват по-голяма предпазливост“.