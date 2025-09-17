Свят

Ключова визита: Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания

Той ще се срещне с крал Чарлз III и премиера Киър Стармър

17 септември 2025, 07:21
Да се откажем от руския нефт? Другите ултиматуми на Тръмп са още по-непостижими за ЕС

Да се откажем от руския нефт? Другите ултиматуми на Тръмп са още по-непостижими за ЕС
Прокурор иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Прокурор иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк
Тръмп: Нямаше по-добър от Робърт Редфорд, той беше страхотен актьор

Тръмп: Нямаше по-добър от Робърт Редфорд, той беше страхотен актьор
Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд
Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания
Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа
Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания, съобщи BBC.

Той е придружаван от съпругата си Мелания.

Източник: AP/БТА

Това е безпрецедентна, втора държавна визита на Тръмп във Великобритания. Първата се състоя през 2019 г. - по време на първия му президентски мандат. Тогава Тръмп бе гост на кралица Елизабет Втора, която почина през 2022 г., а сега негов домакин ще синът ѝ - крал Чарлз Трети.

САЩ и Великобритания са близки съюзници и представители на двете страни често говорят за "специална връзка" между тях.

Самолетът на Тръмп Air Force One кацна на летище "Станстед" в Лондон в 21:07 ч. (23:07 ч. българско време). Американският президент бе посрещнат от новата британска министърка на външните работи Ивет Купър, съобщи "Франс прес".

BBC посочва, че президентът и първата дама на САЩ са прекарали нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.

Посещението днес и утре ще бъде белязано от редица тържествени прояви.

Крал Чарлз III ще бъде домакин на Тръмп в замъка Уиндзор за пищна вечеря и разходка с каляска на 17 септември, преди президентът да се срещне с премиера Киър Стармър в резиденцията му на 18 септември.

Преди да отпътува от Вашингтон, Тръмп каза, че за него е "голяма чест" да стане първият американски президент, поканен на държавна визита във Великобритания за втори път, отбелязва АФП.

"Чарлз, както знаете, който сега е крал, е мой приятел", каза Тръмп пред журналисти във Вашингтон. "Той е изключително елегантен джентълмен и представлява страната по най-добрия начин".

Републиканецът, който отдавна проявява интерес към британската монархия, е първият американски президент, поканен на две държавни визити, след като бе приеман от кралица Елизабет II по време на последния си мандат през 2019 г.

Сигурността по време на визитата е строга, а вечерята в замъка Уиндзор означава, че републиканецът ще бъде далеч от тълпите, като програмата му предвижда да избягва Лондон, където на 17 септември е планиран голям анти-Тръмп протест. 

Активисти, протестиращи срещу държавното посещение на президента на Тръмп, прожектираха във вторник вечер върху една от кулите на замъка Уиндзор негови кадри с покойния финансист Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления. Името на президента на САЩ беше замесено в скандала, но той отрича да има каквото и да било отношение към престъпленията на покойния милионер.

Източник: БТА/Николай Станоев, БГНЕС    
Последвайте ни

По темата

Рязка промяна: Жълт код за силен вятър, температурите падат до 5°

Рязка промяна: Жълт код за силен вятър, температурите падат до 5°

Ключова визита: Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания

Ключова визита: Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Прокурор иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

Прокурор иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Каква е разликата между Коли и Шелти?

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

България Преди 34 минути

Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта

Кокаин, стриптийз и свастика: Скандалната репутация на принц Хари

Кокаин, стриптийз и свастика: Скандалната репутация на принц Хари

Любопитно Преди 59 минути

Дивата младост на принцът беше любима тема на таблоидите и мнозина не вярваха, че той ще се промени

Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok

Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok

Технологии Преди 1 час

Очаква се социалната мрежа да премине към американски консорциум

Болсонаро спешно беше откаран в болница

Болсонаро спешно беше откаран в болница

Свят Преди 8 часа

Върховният съд на Бразилия осъди Болсонаро на 27 години затвор

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 8 часа

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Шпионинът Марсалек живее в Москва под чуждо име

Шпионинът Марсалек живее в Москва под чуждо име

Свят Преди 8 часа

Марсалек е посетил и конфликтни зони в Източна Украйна, както и Мариупол

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Свят Преди 9 часа

Хората са недоволни, защото дори след толкова време съдилищата мълчат, а правителството ги заплашва

Русия се подготвя за решителната битка

Русия се подготвя за решителната битка

Свят Преди 10 часа

Украинските защитници активно използват наземни бронирани роботи с картечници

„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите

„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите

България Преди 10 часа

Парламентарната група прие предложението на народния представител Хюсеин Хафъзов

Радев назначи временен директор на "Военна полиция"

Радев назначи временен директор на "Военна полиция"

България Преди 11 часа

Бригаден генерал Сотиров беше освободен заради навършване на пределна възраст

До 5 години затвор за притежание на райски газ

До 5 години затвор за притежание на райски газ

България Преди 12 часа

Още в утрешния ден докладът ще бъде входиран в Народното събрание

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Свят Преди 12 часа

Засега Пентагонът не е оповестил на колко от военнослужещите е наложена дисциплинарна санкция

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 13 часа

Изненадващи конфликти разтърсват Завоевателите

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Свят Преди 14 часа

Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

България Преди 14 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана

България Преди 14 часа

Колата с тялото е била забелязана случайно до черен път в гориста местност

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

Ето как тялото ти подсказва, че имаш нужда от витамин Д

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 септември, сряда

Edna.bg

С две дузпи Реал Мадрид се изцели на старта в Шампионска лига

Gong.bg

WINBET Гол на кръга: Три шедьовъра в битка за короната!

Gong.bg

Празникът на столицата: Почитаме Светите Вяра, Надежда, Любов и майка им София

Nova.bg

„Дай ми пистолета, скъп е”: От училището, в което стреля дете, твърдят, че майка му се е държала безочливо

Nova.bg