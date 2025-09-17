Ключова визита: Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания

Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Да се откажем от руския нефт? Другите ултиматуми на Тръмп са още по-непостижими за ЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания, съобщи BBC.

Той е придружаван от съпругата си Мелания.

Източник: AP/БТА

Това е безпрецедентна, втора държавна визита на Тръмп във Великобритания. Първата се състоя през 2019 г. - по време на първия му президентски мандат. Тогава Тръмп бе гост на кралица Елизабет Втора, която почина през 2022 г., а сега негов домакин ще синът ѝ - крал Чарлз Трети.

САЩ и Великобритания са близки съюзници и представители на двете страни често говорят за "специална връзка" между тях.

Самолетът на Тръмп Air Force One кацна на летище "Станстед" в Лондон в 21:07 ч. (23:07 ч. българско време). Американският президент бе посрещнат от новата британска министърка на външните работи Ивет Купър, съобщи "Франс прес".

BBC посочва, че президентът и първата дама на САЩ са прекарали нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.

Посещението днес и утре ще бъде белязано от редица тържествени прояви.

Крал Чарлз III ще бъде домакин на Тръмп в замъка Уиндзор за пищна вечеря и разходка с каляска на 17 септември, преди президентът да се срещне с премиера Киър Стармър в резиденцията му на 18 септември.

BREAKING: US President Donald Trump and his wife Melania arrive in the UK for a historic second state visit.https://t.co/fNAgKoQckP



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6hn7EGWfyu — Sky News (@SkyNews) September 16, 2025

Преди да отпътува от Вашингтон, Тръмп каза, че за него е "голяма чест" да стане първият американски президент, поканен на държавна визита във Великобритания за втори път, отбелязва АФП.

"Чарлз, както знаете, който сега е крал, е мой приятел", каза Тръмп пред журналисти във Вашингтон. "Той е изключително елегантен джентълмен и представлява страната по най-добрия начин".

Републиканецът, който отдавна проявява интерес към британската монархия, е първият американски президент, поканен на две държавни визити, след като бе приеман от кралица Елизабет II по време на последния си мандат през 2019 г.

Сигурността по време на визитата е строга, а вечерята в замъка Уиндзор означава, че републиканецът ще бъде далеч от тълпите, като програмата му предвижда да избягва Лондон, където на 17 септември е планиран голям анти-Тръмп протест.

Активисти, протестиращи срещу държавното посещение на президента на Тръмп, прожектираха във вторник вечер върху една от кулите на замъка Уиндзор негови кадри с покойния финансист Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления. Името на президента на САЩ беше замесено в скандала, но той отрича да има каквото и да било отношение към престъпленията на покойния милионер.