САЩ: Ще бъдат създадени нови управленски органи за Газа

20 декември 2025, 11:33
Източник: БТА

А мериканският държавен секретар Марко Рубио заяви, че скоро ще бъде създадена нова управленска структура за Газа, състояща се от международен съвет и група палестински технократи, последвана от разполагане на чуждестранни войски, в момент, когато САЩ се надяват да затвърдят крехкото примирие след войната в палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Рубио заяви на пресконференция в края на годината, че статуквото в Газа е неустойчиво. Израел продължава да нанася удари по цели на "Хамас", докато въоръжената група е възстановила контрола си след мирното споразумение от октомври, сключено с посредничеството на администрацията на президента Доналд Тръмп.

"Ето защо имаме чувството, че е спешно да доведем първата фаза до пълно завършване, а именно създаването на Съвета за мир и създаването на палестинската технократична власт или организация, която ще бъде на място, а скоро след това ще дойдат и стабилизационните сили", каза Рубио. Той добави, че напоследък е постигнат напредък в намирането на палестинци, които да се присъединят към групата технократи, и увери, че Вашингтон се стреми да създаде управленските органи "много скоро", но без да посочи конкретен график.

Рубио говори след като Централното командване на САЩ организира конференция в Доха тази седмица с партньорски държави за планиране на Международните сили за стабилизация за Газа. Двама американски служители заявиха пред Ройтерс миналата седмица, че международните войски могат да бъдат разположени в ивицата още следващия месец, след като Съветът за сигурност на ООН гласува през ноември да упълномощи силите.

Все още не е ясно как ще бъде разоръжена палестинската екстремистка група "Хамас", а страните, които обмислят да предоставят войски за стабилизационните сили, се опасяват, че "Хамас" ще нападне техните войници.

Рубио не уточни кой ще отговаря за разоръжаването на "Хамас" и призна, че страните, които предоставят войски, искат да знаят какъв е конкретният мандат на стабилизационните сили и как ще бъдат финансирани.

"Мисля, че им дължим още няколко отговора, преди да можем да помолим някого да поеме твърд ангажимент, но съм много уверен, че имаме редица държави, които са приемливи за всички страни в този конфликт и които са готови да се включат в стабилизационните сили", подчерта Рубио, като отбеляза, че Пакистан е сред страните, които са проявили интерес.

Установяването на сигурност и управление е ключово за привличането на донори, които да платят за възстановяването на ивицата Газа, добави Рубио.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Газа Управленска структура Международни сили за стабилизация Палестински технократи Хамас Примирие САЩ Разоръжаване Възстановяване на Газа Съвет за мир
