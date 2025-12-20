САЩ: Ще бъдат създадени нови управленски органи за Газа

А мериканският държавен секретар Марко Рубио заяви, че скоро ще бъде създадена нова управленска структура за Газа, състояща се от международен съвет и група палестински технократи, последвана от разполагане на чуждестранни войски, в момент, когато САЩ се надяват да затвърдят крехкото примирие след войната в палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир

Рубио заяви на пресконференция в края на годината, че статуквото в Газа е неустойчиво. Израел продължава да нанася удари по цели на "Хамас", докато въоръжената група е възстановила контрола си след мирното споразумение от октомври, сключено с посредничеството на администрацията на президента Доналд Тръмп.

"Ето защо имаме чувството, че е спешно да доведем първата фаза до пълно завършване, а именно създаването на Съвета за мир и създаването на палестинската технократична власт или организация, която ще бъде на място, а скоро след това ще дойдат и стабилизационните сили", каза Рубио. Той добави, че напоследък е постигнат напредък в намирането на палестинци, които да се присъединят към групата технократи, и увери, че Вашингтон се стреми да създаде управленските органи "много скоро", но без да посочи конкретен график.

🇵🇰🇺🇸 U.S. Secretary of State Rubio says Washington is not yet asking Pakistan or other countries to formally commit troops to a proposed Gaza stabilization force, admitting the U.S. “owes them a few more answers” first. He said the administration feels “very confident” it has… pic.twitter.com/8v4tXywDEX — Drop Site (@DropSiteNews) December 19, 2025

Рубио говори след като Централното командване на САЩ организира конференция в Доха тази седмица с партньорски държави за планиране на Международните сили за стабилизация за Газа. Двама американски служители заявиха пред Ройтерс миналата седмица, че международните войски могат да бъдат разположени в ивицата още следващия месец, след като Съветът за сигурност на ООН гласува през ноември да упълномощи силите.

Все още не е ясно как ще бъде разоръжена палестинската екстремистка група "Хамас", а страните, които обмислят да предоставят войски за стабилизационните сили, се опасяват, че "Хамас" ще нападне техните войници.

Reports indicate that a team from the US administration, led by Jared Kushner and Steve Witkoff, drafted a proposal to transform the devastated Gaza Strip into a modern and prosperous city. The 32-page draft includes images of coastal skyscrapers, charts, and cost tables,… pic.twitter.com/gryaACENca — Quds News Network (@QudsNen) December 20, 2025

Рубио не уточни кой ще отговаря за разоръжаването на "Хамас" и призна, че страните, които предоставят войски, искат да знаят какъв е конкретният мандат на стабилизационните сили и как ще бъдат финансирани.

"Мисля, че им дължим още няколко отговора, преди да можем да помолим някого да поеме твърд ангажимент, но съм много уверен, че имаме редица държави, които са приемливи за всички страни в този конфликт и които са готови да се включат в стабилизационните сили", подчерта Рубио, като отбеляза, че Пакистан е сред страните, които са проявили интерес.

Рубио: В момента Газа не става за живеене

Установяването на сигурност и управление е ключово за привличането на донори, които да платят за възстановяването на ивицата Газа, добави Рубио.