Доналд Тръмп на второ държавно посещение във Великобритания

Бдение за Чарли Кърк в Лондон, обявиха го за "християнски мъченик"

САЩ заплашват Бразилия със санкции след присъдата на Болсонаро

Тол камерите следят средната скорост: Как можем да сме сигурни, че не нарушаваме правилата?

Нов удар за Франция: Fitch понижи рейтинга на икономиката ѝ

Кой е Тайлър Робинсън - задържаният за убийството на Чарли Кърк

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристига във Великобритания късно във вторник на държавно посещение със съпругата си Мелания - рядка привилегия, оказана му по покана на крал Чарлз III.

(Във видеото: Нов бисер на Тръмп: Чарлз е "принц на китовете")

Тези помпозни посещения се организират по препоръка на британското правителство, за да се укрепят дипломатическите, търговските или личните отношения с определени държави и техните лидери.

Тръмп е първият президент, поканен на второ държавно посещение. През 2019 г., по време на първия си мандат в Белия дом той бе приет от кралица Елизабет II.

Визитите започват с грандиозно посрещане от краля и съпругата му, кралица Камила, и обикновено следват подобен сценарий, включително разходка с карета, проверка на почетната гвардия и частен обяд, организиран от монарха.

Емблематичното събитие е грандиозна държавна вечеря с приблизително 150 гости, избрани заради техните културни, дипломатически или икономически връзки с приемащата страна.

#NSTBusinessTimes The aim is to keep Prime Minister Keir Starmer on Trump's good side when they meet at the British leader's country residence for talks centered on trade, tariffs and the Ukraine war.https://t.co/KMCyOmJXPD — New Straits Times (@NST_Online) September 15, 2025

Чуждестранните лидери обикновено отдават почит и на Гробът на Незнайния воин в Уестминстърското абатство в Лондон, а също така се обръщат към парламента, както направи това френският президент Еманюел Макрон през юли.

Законодателите обаче няма да заседават по време на посещението на Тръмп поради почивка за годишните партийни конференции, което предизвика спекулации, че лявоцентристкото лейбъристко правителство умишлено е планирало посещението, за да избегне потенциално затруднено обръщение в парламента.

Държавното посещение на Тръмп през 2019 г. предизвика огромни протести на Парламентарния площад, като за това пътуване също са планирани демонстрации.

„Нека се забавляват“, каза Тръмп пред Би Би Си през юли, визирайки отсъствието на британски законодатели от парламента.

„Искам да прекарам добре и да проявя уважение към крал Чарлз, защото той е истински джентълмен.“

The United States and Britain will announce agreements on technology and civil nuclear energy during US President Donald Trump's unprecedented second state visit this week, as the UK hopes to finalize steel tariffs under a much-vaunted trade deal https://t.co/cN0ljuJpAd — Reuters (@Reuters) September 15, 2025

Фокус върху Уиндзор

Втората част от посещението обикновено е по-политическа, със среща с премиера и понякога съвместна пресконференция.

Обикновено са включени и частни ангажименти за гостуващия лидер.

Тръмп, който е непопулярен във Великобритания, няма планирани публични ангажименти в Лондон, където протестиращите планират да преминат през сърцето на столицата в сряда.

Вместо това той ще се срещне с Киър Стармър в провинциалната резиденция на премиера Чекърс, уединен имот на 80 километра северозападно от Лондон.

След това двамата ще присъстват на бизнес прием, преди да проведат пресконференция.

Donald Trump's UK state visit is next week

President Trump met King Charles, then Prince of Wales, during his 2019 state visit

US President Donald Trump will soon make an unprecedented second state visit to the UK.

Trump, who will be accomp…https://t.co/Fxh5aCtsC1 pic.twitter.com/MUnY6BtoLy — WorldlyNewsOnline (@OnlineWorldly) September 14, 2025

Откакто Чарлз стана крал през септември 2022 г., той е поканил шестима лидери на държавни посещения, включително Тръмп.

Сред тях са президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса през ноември 2022 г., президентът на Южна Корея Юн Сук Йол през ноември 2023 г. и японският император Нарухито през юни 2024 г.

Катарският емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани също направи подобно посещение през декември 2024 г., последвано от Макрон през юли.

Елизабет II посрещна Тръмп в дома си в Бъкингамския дворец по време на пътуването му през 2019 г., но сградата сега се ремонтира и второто държавно посещение на президента ще се проведе в замъка Уиндзор, западно от Лондон.

Традиционно, президентите на САЩ, заемащи втори мандат, не биват канени на държавно посещение, а на чай или обяд с монарха, както беше случаят с Барак Обама и Джордж Буш-младши.