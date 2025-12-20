Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

М инистерството на правосъдието на САЩ публикува нова серия документи от разследванията си по случая с починалия финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, информира Ройтерс.

Документите, свързани с Епстийн, бяха сериозен политически проблем за президента Доналд Тръмп, тъй като много от неговите поддръжници и републиканците в Конгреса изискваха тяхното публикуване. Остава да се види дали това частично публикуване ще задоволи критиците на Тръмп по въпроса.

Ройтерс предлага първоначални изводи от документите.

Тръмп почти не присъства

Големият въпрос преди публикуването на документите беше: колко значително ще бъде присъствието на Тръмп в тях? Той и Епстийн бяха приятели и често са се срещали през 90-те години и началото на новия век.

Тръмп каза, че са се скарали преди първата присъда на Епстийн през 2008 г.

Публикуваните вчера документи, съдържащи стотици хиляди страници, се отличават с липсата на споменавания на Тръмп. Министерството на правосъдието заяви, че през следващите две седмици ще бъдат публикувани още документи.

Първоначалният преглед на архива от Ройтерс установи, че има малко снимки на Тръмп или споменавания за него в документите. Имаше една снимка на Епстийн, на която той държи чек с името на Тръмп, и отделна снимка, направена в къщата на Епстийн в Манхатън, на която се виждаше копие от книгата на Тръмп от 1997 г., "Тръмп: Изкуството на завръщането", наредено в библиотеката.

Името на Тръмп се появява в списъците с пътували с частния самолет на Епстийн, които бяха включени в първата партида материали, публикувани от министерството на правосъдието през февруари.

Тръмп и няколко членове на семейството му също присъстват в бележника с контакти на Епстийн, който беше оповестен по време на съдебния процес през 2021 г. срещу Гислейн Максуел, бившата сътрудничка на Епстийн, която беше осъдена за трафик на деца с цел сексуална експлоатация и други престъпления, свързани с простъпките на Епстийн.

Тръмп често е отричал да е извършил някаква простъпка, свързана с Епстийн, или да е знаел за престъпленията му, когато двамата са се срещали във Флорида.

Бил Клинтън се откроява

Документите съдържат редица споменавания и снимки на бившия президент от Демократическата партия Бил Клинтън.

Има няколко снимки на Клинтън, включително една, на която той е в басейн с Максуел и неизвестно лице.

Други показват Клинтън в джакузи, а на трета млада жена седи на подлакътника на стола му с ръка, прегърнала раменете му. На снимката лицето ѝ е заличено.

Публикуването на снимките с Клинтън може да е в противоречие с политиката на министерството на правосъдието да не публикува материали, свързани с текущи разследвания.

Тръмп, републиканец, е наредил на министерството на правосъдието да разследва връзките на Клинтън с Епстийн, което критиците определиха като опит да отклони вниманието от собствените си връзки с бившия финансист.

Клинтън отрича да е знаел за престъпленията на Епстийн, когато двамата са общували и пътували заедно, и заяви, че би искал никога да не се е срещал с него.

Ейнджъл Юрина, заместник-началник на кабинета на Клинтън, отговори в социалната мрежа "Екс", наричайки снимките на Клинтън "зърнести, над 20-годишни фотографии" и заяви, че Клинтън не е знаел нищо за престъпленията на Епстийн, когато двамата са общували.

1200 жертви и роднини, 254 масажистки

Заместник-генералният прокурор Тод Бланш съобщи в писмо до Конгреса, че ведомството е идентифицирало повече от 1200 жертви на Епстийн и техните роднини по време на "изчерпателен преглед" на документите.

Един от документите беше списъкът с масажистки на Епстийн, който съдържаше 254 имена. Всичките имена бяха зачеркнати.

Бланш заяви, че публикуваните вчера документи включват досиета на ФБР от разследванията на Епстийн през 2018 и 2006 г. и разследването на смъртта му през 2019 г., наред с други материали.

Сериозни редакции, демократите са възмутени

Много от документите, публикувани от Министерството на правосъдието, бяха силно редактирани. Един от редактираните файлове, 119-страничен документ, който изглеждаше, че съдържа показания пред голямото жури, беше изцяло зачеркнат. Още три документа, от по 100 страници всеки, бяха напълно редактирани.

Някои демократи осъдиха това, че министерството на правосъдието не публикува всички файлове, свързани с Епстийн в срока, определен от закон, приет от Конгреса през ноември и подписан от президента Тръмп.

Адам Шиф, сенатор от Демократическата партия, призова главната прокурорка Пам Бонди да се яви пред Конгреса и да обясни защо всички документи не са били оповестени.

Чък Шумър, висш сенатор от Демократическата партия, заяви в изявление: "Този набор от силно редактирани документи, оповестени днес от министерството на правосъдието, е само малка част от всички доказателствени материали."

Тръмп и неговото министерство на правосъдието вероятно ще бъдат подложени на още критики през следващите дни заради оскъдността на публикуваните в петък документи и факта, че сегашният президент едва се споменава, докато Клинтън се. В крайна сметка Тръмп вероятно все още не е оставил зад себе си скандала около Епстийн, отбелязва Ройтерс.