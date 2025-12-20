Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

С лужителят, отговарящ за съхранението на сребърните прибори на френския президент, и още двама мъже ще бъдат изправени пред съда по обвинение в кражба на порцелан и други ценни прибори за хранене, съобщи прокуратурата в Париж, цитирана от Ройтерс.
Администрацията на Елисейския дворец - официалната резиденция на френския президент, подаде сигнал за изчезването на сребърни прибори и съдове, използвани за държавни вечери и други официални събития. Стойността на липсващите предмети се оценява между 15 000 и 40 000 евро, уточняват прокурорите.
#Elysee Des centaines de pièces des services de porcelaine de grande valeur de l'Élysée, censée être bien gardées dérobées facilement pendant deux ans à l'Élysée même.— 🇫🇷 _Thierry d'Austrasie_🇫🇷 🇷🇺 (@Thierry_d_Austr) December 19, 2025
Le cerveau, le maître d'hôtel argentier de l'Élysée lui-même.
Il revendait les pièces avec son compagnon à un… pic.twitter.com/7Uh8tk5XVR
Според разследването отговорникът за съхранението на приборите и негов съучастник са били арестувани тази седмица по подозрение в кражба. Третият заподозрян се смята за получател на част от откраднатите вещи. При обиски са били открити около 100 предмета в личния шкаф, автомобила и дома на основния обвиняем, включително медни съдове, порцелан и чаши за шампанско. Част от тях са били пуснати за продажба в онлайн платформи.
On nous pille, épisode 542545, cette fois à l'Elysée, où un maître d'hôtel argentier a dérobé plus d'une centaine de pièces de vaisselles servant à la réception des grands diners d'Etat...— 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱🐱 (@FredGaulois) December 19, 2025
Vendues à un receleur, collectionneur de porcelaines qui était également gardien au Louvre… pic.twitter.com/E3N7ZClKIT
Фабрика за порцелан в Севр, един от основните доставчици на Елисейския дворец, е идентифицирала редица от предметите, предлагани в аукционни уебсайтове, съобщи прокуратурата. Част от откритите вещи вече са върнати в президентската резиденция.
Делото срещу заподозрените е насрочено за февруари.