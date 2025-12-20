Васил Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания

С офия е готова за еврото – без поскъпвания и с по-ниски цени на градския транспорт, написа кметът на Столичната община Васил Терзиев във Фейсбук.

Столичната община прие пакет от изменения в общински наредби във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., посочва той.

"Подхождаме без скрити увеличения, без нови тежести за хората и бизнеса, с пълна прозрачност. Не въвеждаме нови такси. Не увеличаваме санкции. Не използваме еврото като претекст за поскъпване", отбелязва Терзиев в поста си.

Той допълва, че в редица случаи, включително при градския транспорт, ефектът е дори обратният – цените намаляват заради закръгляване надолу.

Столичният кмет посочва, че билет „30 плюс“ от 1,60 лв. става 0,80 евро (намалява с приблизително 4 стотинки), билет „60 плюс“ от 2,20 лв. става 1,10 евро (намаление с 5 ст.). Еднократен билет от каса/автомат, който сега е 1,60 лв., става 0,80 евро, еднодневната карта от 4 лв. ще е 2 евро. Нощната карта от 2 лева ще е 1 евро, 24-часовата карта от 6 лв. става 3 евро, а 72-часова карта от 15,00 лв. ще е 7,60 евро.

Месечна карта за всички линии от 50 лв. става 25,50 евро, месечната карта за ученици и студенти от 15 лв. ще е 7,50 евро, информира още Терзиев.

Таков: От 1 януари ще се промени цената на билета за градски транспорт в София

Такса битов отпадък остава без промяна. Няма увеличение нито в размера, нито в методиката ѝ на изчисление, посочва още столичният кмет.

Както вече заявихме при представянето на проекта за бюджет, през 2026 г. не се предвиждат увеличения на местните данъци и такси, отбелязва той. Фокусът ни е върху по-добро управление на средствата, инвестиции в града и по-висока ефективност – не върху натоварване на гражданите и бизнеса, посочва Терзиев.

Столичният общински съвет заседава на 18 декември и в дневния ред имаше над 120 доклада, сред които изменения на Наредбата за определяне на размера на местните данъци, както и промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с въвеждането на еврото като парична единица на България.