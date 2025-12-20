Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

Д оналд Тръмп обяви, че планира да пътува до Флорида пред репортери в Белия дом в навечерието на нов кръг от преговори за Украйна в Маями.

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

„Отиваме във Флорида за кратко време, предимно по работа. Планираме много срещи“, каза президентът на поляната пред Белия дом, преди да отлети за щата Северна Каролина заради реч за икономиката.

„Ще разговаряме със застрахователни компании и ще видим дали можем значително да намалим техните тарифи. А ако не можем, просто ще плащаме директно на хората. Те ще си купят сами здравна застраховка“, добави Тръмп.

По-рано изданието Axios, позовавайки се на източник от американската администрация, съобщи, че нов кръг от преговори между САЩ и Украйна може да се проведе този уикенд на военно ниво и на ниво работна група. Както съобщава кореспондентът на портала Барак Равид, съветниците по националната сигурност на Великобритания, Германия и Франция („ЕС-3“) ще участват в преговори по украинския въпрос в Маями на 20 декември и ще се срещнат със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. Към тях ще се присъединят турският външен министър и катарският премиер.

САЩ подготвят среща между Тръмп и Путин

Axios съобщи също, че САЩ планират да проведат срещи в Маями не само с украинската делегация, но и с руски представители. Според информацията, Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Кушнер, планират да се срещнат с Кирил Дмитриев, специалният президентски представител за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави. В четвъртък кремълският говорител Дмитрий Песков заяви, че Кремъл очаква американската страна да предостави информация за резултатите от работата си с европейци и украинци по разрешаването на конфликти, веднага щом е готова.