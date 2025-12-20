Свят

Руски пратеник замина за Маями

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф

Източник: AP/БТА

Р уският пратеник по икономическите въпроси Кирил Дмитриев обяви, че заминава за Маями, където започват поредица от преговори в опит да се сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

"На път за Маями", написа Дмитриев в съобщение в "Екс". Той добави емотикон на гълъб на мира и прикачи кратко видео, показващо утринното слънце, пробиващо облаците над плаж, ограден с палми.

"Докато войнолюбците продължават да работят усилено, за да подкопаят американския план за мир в Украйна, си спомних това видео от предишното ми посещение: светлината, пробиваща облаците", добави той.

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф, специалният пратеник на Доналд Тръмп, и Джаред Къшнър, зет на американския президент.

Участието на Русия и Европа в тези преговори бележи напредък в сравнение с предишната фаза, през която американците водеха преговори на различни места с всяка от страните, припомня АФП. Малко вероятно е обаче Дмитриев да води преки преговори с украински и европейски преговарящи, на фона на обтегнатите отношения между страните. Москва твърди, че участието на Европа в преговорите само вреди на процеса и представя лидерите на континента като войнолюбци, припомня агенцията.

Преговорите се провеждат, след като руският президент Владимир Путин обеща да продължи военната си офанзива в Украйна, приветствайки постигнатите от Москва успехи на бойното поле близо четири години след началото на войната, по време на годишната пресконференция в петък. Днес Русия заяви, че е превзела и още две села в Сумска и Донецка област.

Вчера руска балистична ракета уби осем души и рани 27 близо до Одеса, според местния губернатор Олег Кипер.

Киев от своя страна заяви днес, че е унищожил два руски изтребителя на летище в окупирания Кримски полуостров, според Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Пратениците на Доналд Тръмп настояват за план, в който САЩ да предложат гаранции за сигурността на Украйна, но който вероятно ще изисква Киев да отстъпи част от територията си, перспектива, която много украинци отхвърлят.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
<p>Изводи от публикуването на документите по случая &quot;Епстийн&quot; (ОБЗОР)</p>

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"

Свят Преди 1 час

Документите, свързани с Епстийн, бяха сериозен политически проблем за президента Доналд Тръмп

<p>Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания</p>

Васил Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания

България Преди 2 часа

Той допълва, че в редица случаи, включително при градския транспорт, ефектът е дори обратният – цените намаляват заради закръгляване надолу

Мъж пострада сериозно при катастрофа в Козлодуй

Мъж пострада сериозно при катастрофа в Козлодуй

Свят Преди 2 часа

Той е транспортиран в Плевен

САЩ: Ще бъдат създадени нови управленски органи за Газа

САЩ: Ще бъдат създадени нови управленски органи за Газа

Свят Преди 3 часа

Рубио заяви на пресконференция в края на годината, че статуквото в Газа е неустойчиво

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Свят Преди 4 часа

През тази година броят на екзекуциите на иранци, осъдени за шпионаж в ползва на Израел, нарасна значително

<p>ППС с предупреждение към&nbsp;любителите на зимните спортове</p>

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

България Преди 4 часа

Няма данни за инциденти в планините през изминалото денонощие

<p>&quot;Една крачка ме спаси от директен удар&quot;:&nbsp;Кола се вряза в автобусна спирка в София</p>

"Една крачка ме спаси от директен удар": Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София

България Преди 4 часа

От автомобила са слезли трима мъже на видима възраст около 25-30 години

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Свят Преди 4 часа

15-членният състав на Съвета за сигурност на ООН поиска войските на ДР Конго да спрат да подкрепят групи като "Демократичните сили за освобождение на Руанда"

Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Свят Преди 5 часа

Служителите на музея ще проведат още едно общо събрание на 5 януари, за да решат дали да продължат нови стачни действия

Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

Свят Преди 5 часа

По-голямата част от убитите са деца

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Свят Преди 5 часа

Разследване разкрива как парите от испанските туристи се превръщат в луксозни имоти у нас

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Свят Преди 6 часа

Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва

.

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Любопитно Преди 6 часа

На този ден честваме паметта на свещеномъченик Игнатий Богоносец

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 6 часа

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

,

Магията на Коледа и Нова година в Европа: Къде да отидете да празнувате

Любопитно Преди 6 часа

Ако искате да избягате от рутината и да усетите истинската коледна атмосфера, Европа предлага десетки места, които изглеждат сякаш са нарисувани от художник

<p>Рубио: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск</p>

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

Свят Преди 7 часа

