Руски пратеник замина за Маями

Р уският пратеник по икономическите въпроси Кирил Дмитриев обяви, че заминава за Маями, където започват поредица от преговори в опит да се сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

"На път за Маями", написа Дмитриев в съобщение в "Екс". Той добави емотикон на гълъб на мира и прикачи кратко видео, показващо утринното слънце, пробиващо облаците над плаж, ограден с палми.

"Докато войнолюбците продължават да работят усилено, за да подкопаят американския план за мир в Украйна, си спомних това видео от предишното ми посещение: светлината, пробиваща облаците", добави той.

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф, специалният пратеник на Доналд Тръмп, и Джаред Къшнър, зет на американския президент.

Участието на Русия и Европа в тези преговори бележи напредък в сравнение с предишната фаза, през която американците водеха преговори на различни места с всяка от страните, припомня АФП. Малко вероятно е обаче Дмитриев да води преки преговори с украински и европейски преговарящи, на фона на обтегнатите отношения между страните. Москва твърди, че участието на Европа в преговорите само вреди на процеса и представя лидерите на континента като войнолюбци, припомня агенцията.

Преговорите се провеждат, след като руският президент Владимир Путин обеща да продължи военната си офанзива в Украйна, приветствайки постигнатите от Москва успехи на бойното поле близо четири години след началото на войната, по време на годишната пресконференция в петък. Днес Русия заяви, че е превзела и още две села в Сумска и Донецка област.

Russian envoy Kirill Dmitriev said on Saturday he was heading to Miami, where another round of talks to settle the Ukraine war is set to take place.

Trump's envoys have pushed a plan in which the United States would offer security guarantees to Ukraine.

➡️https://t.co/KvoCoOggXX pic.twitter.com/LOpEqbSMor — AFP News Agency (@AFP) December 20, 2025

Вчера руска балистична ракета уби осем души и рани 27 близо до Одеса, според местния губернатор Олег Кипер.

Киев от своя страна заяви днес, че е унищожил два руски изтребителя на летище в окупирания Кримски полуостров, според Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Пратениците на Доналд Тръмп настояват за план, в който САЩ да предложат гаранции за сигурността на Украйна, но който вероятно ще изисква Киев да отстъпи част от територията си, перспектива, която много украинци отхвърлят.