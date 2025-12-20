Свят

Украйна удари руски военен кораб

Ударена е и сондажна платформа, която според Генералния щаб принадлежи на "Лукойл"

20 декември 2025, 12:45
Украйна удари руски военен кораб
Източник: БТА

У крайна е използвала дронове тази нощ, за да атакува и повреди руски военен кораб в Каспийско море, предадоха ДПА и Ройтерс, като цитират информация на украинския Генерален щаб, публикувана в "Телеграм".

Районът се намира на повече от 1800 километра от украинското крайбрежие. Според съобщението корабът "Охотник" е бил на патрул в близост до нефтена и газова платформа, когато е бил ударен.

Ударена е и сондажна платформа, която според Генералния щаб принадлежи на "Лукойл". В съобщението се добавя, че съоръжението подпомага снабдяването на руските сили.

Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник, а от руска страна засега не е постъпила информация.

Украйна удари два руски кораба в Каспийско море

"Лукойл" и другата най-голяма руска петролна компания, "Роснефт", станаха обект на американски санкции в края на октомври. Вашингтон посочи като причина за санкциите "липсата на сериозен ангажимент от страна на Москва към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна", припомня ДПА.

Украйна твърди, че е разработила бойни дронове с обхват над 2000 километра. Генералният щаб заяви в публикацията си, че "отбранителните сили ще продължат да предприемат мерки за подкопаване на настъпателните способности на нападателите и за принуждаване на Руската федерация да прекрати въоръжената си агресия срещу Украйна".

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Украйна Русия Дронове Каспийско море Военен кораб Атака Нефтена платформа Лукойл Война в Украйна Украински генерален щаб
Последвайте ни

По темата

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

Украйна удари руски военен кораб

Украйна удари руски военен кораб

Васил Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания

Васил Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания

"Да си невротичен не е добре": Агенти на ФБР са ровили в бельото на Мелания Тръмп

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо кучетата повръщат след хранене

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 15 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 14 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 16 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 14 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рубио: САЩ ще си сътрудничат с Китай

Рубио: САЩ ще си сътрудничат с Китай

Свят Преди 54 минути

Рубио шеговито заяви, че е бил "мил" с китайските официални лица "по отношение на работата, която трябва да вършим с тях"

Тайнствените острови Ялур в Антарктида - дом на пингвини и природни чудеса

Тайнствените острови Ялур в Антарктида - дом на пингвини и природни чудеса

Любопитно Преди 1 час

Тези острови представляват разпръснати скали и малки хълмове, които през лятото се освобождават от снега и разкриват удивително червеникави скални образувания

"Билков пилинг" остави млада майка с изгаряния втора степен

"Билков пилинг" остави млада майка с изгаряния втора степен

България Преди 1 час

Процедурата е извършена в хол на апартамент от човек, който не фигурира в лекарския регистър

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Свят Преди 2 часа

През тази година броят на екзекуциите на иранци, осъдени за шпионаж в ползва на Израел, нарасна значително

<p>ППС с предупреждение към&nbsp;любителите на зимните спортове</p>

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

България Преди 2 часа

Няма данни за инциденти в планините през изминалото денонощие

<p>&quot;Една крачка ме спаси от директен удар&quot;:&nbsp;Кола се вряза в автобусна спирка в София</p>

"Една крачка ме спаси от директен удар": Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София

България Преди 3 часа

От автомобила са слезли трима мъже на видима възраст около 25-30 години

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Свят Преди 3 часа

15-членният състав на Съвета за сигурност на ООН поиска войските на ДР Конго да спрат да подкрепят групи като "Демократичните сили за освобождение на Руанда"

Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Свят Преди 3 часа

Служителите на музея ще проведат още едно общо събрание на 5 януари, за да решат дали да продължат нови стачни действия

Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

Свят Преди 4 часа

По-голямата част от убитите са деца

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Свят Преди 4 часа

Разследване разкрива как парите от испанските туристи се превръщат в луксозни имоти у нас

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Свят Преди 4 часа

Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва

.

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Любопитно Преди 5 часа

На този ден честваме паметта на свещеномъченик Игнатий Богоносец

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 5 часа

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

,

Магията на Коледа и Нова година в Европа: Къде да отидете да празнувате

Любопитно Преди 5 часа

Ако искате да избягате от рутината и да усетите истинската коледна атмосфера, Европа предлага десетки места, които изглеждат сякаш са нарисувани от художник

<p>Рубио: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск</p>

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

Свят Преди 5 часа

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

България Преди 5 часа

Мярката се въвежда за първи път през този сезон във връзка с прогнозата на НИМХ за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

След годежа – като културист: Роналдо взриви мрежата с тяло след сауна (СНИМКА)

Edna.bg

Игнажден е! Внимавайте кой влиза първи в дома ви – от това зависи цялата година!

Edna.bg

Тежки последици: Джейк Пол показа счупената си челюст от болницата (видео + снимка)

Gong.bg

Войн Войнов: Трудното за Левски тепърва предстои

Gong.bg

18-годишно момиче загина при катастрофа край Варна

Nova.bg

Дъжд през уикенда в Източна България

Nova.bg