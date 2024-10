Харви Уайнстийн е диагностициран с рак на костния мозък

Х оливудският филмов продуцент Харви Уайнстийн е диагностициран с форма на рак на костния мозък. Новината дойде месец, след като му беше повдигнато ново обвинение за сексуално престъпление.

72-годишният Уайнстийн има хронична миелоидна левкемия и се лекува в нюйоркски затвор, съобщи „Ен Би Си“.

