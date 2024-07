Харви Уайнстийн е в болница с COVID-19

Б ившият холивудски продуцент Харви Уайнстийн, който излежава присъда в затвор, бе преместен в болница в Ню Йорк с COVID-19, което е влошило здравословното му състояние, тъй като той има и други заболявания, предаде Ройтерс.

Уайнстийн, който е на 72 години, страда от диабет, високо кръвно налягане, спинална стеноза, има течност в сърцето и белите дробове. Освен това дава положителен резултат за COVID-19, като има и двойна пневмония.

