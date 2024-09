Харви Уайнстийн е претърпял спешна сърдечна операция

Б ившият холивудски продуцент Харви Уайнстийн е бил транспортиран от нюйоркския затвор в болница за спешна сърдечна операция, съобщи Ей Би Си нюз като се позова на неназовани източници.

Harvey Weinstein was hospitalized Monday for emergency heart surgery, multiple outlets reported—which comes as the disgraced Hollywood producer is set to appear in court this week ahead of a retrial for alleged sex crimes. https://t.co/JQXgEsmz5z