След операцията на сърцето: Повдигнаха нови обвинения срещу Харви Уайнстийн

Н ови обвинения са отправени срещу бившия продуцент Харви Уайнстийн, обяви прокурор в съдебна зала в Ню Йорк, докато прокуратурата в Манхатън се готви за ново съдебно дело след отмяната на една от присъдите срещу Уайнстийн за изнасилване, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

BREAKING: Harvey Weinstein is indicted on new charges by a New York grand jury, five months after his 2020 conviction was overturned.



The new charges are under seal, prosecutors tell a judge. https://t.co/YnmpEi8Cki