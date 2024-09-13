Свят

След операцията на сърцето: Повдигнаха нови обвинения срещу Харви Уайнстийн

Уайнстийн не присъства на заседанието

13 септември 2024, 09:29
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Н ови обвинения са отправени срещу бившия продуцент Харви Уайнстийн, обяви прокурор в съдебна зала в Ню Йорк, докато прокуратурата в Манхатън се готви за ново съдебно дело след отмяната на една от присъдите срещу Уайнстийн за изнасилване, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Съдебни заседатели в Манхатън решиха през 2020 г., че Уайнстийн, който бе на 72 години, е виновен за изнасилване. Нюйоркският Апелативен съд отхвърли присъдата през април с аргумента, че процесът срещу Уайнстийн не е бил справедлив, тъй като съдията неправомерно е позволил свидетелски показания от лица, които го уличават в изнасилване, за което той няма формално прокурорско обвинение.

На съдебно заседание през съдия Къртис Фарбър в Манхатън в четвъртък прокурор Никол Блумбърг каза, че разширен състав е предявил допълнителни обвинения срещу Уайнстийн, но не ги уточни. Уайнстийн не присъства на заседанието. В неделя той бе транспортиран в болница от градския затвор на Ню Йорк за операция на сърцето по спешност.

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Източник: Антоанета Маркова/БТА    
Харви Уайнстийн нови обвинения

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