След операцията на сърцето: Повдигнаха нови обвинения срещу Харви Уайнстийн

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Н ови обвинения са отправени срещу бившия продуцент Харви Уайнстийн, обяви прокурор в съдебна зала в Ню Йорк, докато прокуратурата в Манхатън се готви за ново съдебно дело след отмяната на една от присъдите срещу Уайнстийн за изнасилване, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

BREAKING: Harvey Weinstein is indicted on new charges by a New York grand jury, five months after his 2020 conviction was overturned.



The new charges are under seal, prosecutors tell a judge. https://t.co/YnmpEi8Cki — NBC News (@NBCNews) September 12, 2024

Съдебни заседатели в Манхатън решиха през 2020 г., че Уайнстийн, който бе на 72 години, е виновен за изнасилване. Нюйоркският Апелативен съд отхвърли присъдата през април с аргумента, че процесът срещу Уайнстийн не е бил справедлив, тъй като съдията неправомерно е позволил свидетелски показания от лица, които го уличават в изнасилване, за което той няма формално прокурорско обвинение.

Harvey Weinstein indicted on additional sex crimes in New York https://t.co/2s0Y4lT6zc — The Guardian (@guardian) September 12, 2024

На съдебно заседание през съдия Къртис Фарбър в Манхатън в четвъртък прокурор Никол Блумбърг каза, че разширен състав е предявил допълнителни обвинения срещу Уайнстийн, но не ги уточни. Уайнстийн не присъства на заседанието. В неделя той бе транспортиран в болница от градския затвор на Ню Йорк за операция на сърцето по спешност.

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