"Хамас" с ултиматум към Ашкелон: Напуснете до 17 ч. днес

О т Ивицата Газа днес бе извършен масиран ракетен обстрел по Ашкелон, съобщи "Джерусалем поуст".

По-рано говорителят на въоръженото крило на ислямистката групировка "Хамас" Абу Убайда предупреди жителите на израелския пристанищен град, да го напуснат до 17 часа, предаде "Ройтерс".

Абу Убайда не даде други подробности за ултиматума.

Ашкелон се намира на 13 км северно от границата на Ивицата Газа.

В израелския град на брега на Средиземно море живеят около 150 хиляди души.

До 1948 г. той е бил малко селище, населено основно с палестинци и под контрола на египетската армия. Тогава Израел го завоюва и прогонва палестинското население.

Вече четвърти продължават сраженията между Израел и "Хамас", след като в събота ислямистката групировка извърши най-смъртоносната терористична атака в израелската история, убивайки най-малко 900 души. Израел отговори с множество въздушни удари срещу Газа, при които загинаха 765 души, а около 4000 бяха ранени. Над 137 000 палестинци са били принудени да напуснат домовете си, обяви ООН, цитирана от Си Ен Ен.

"Хамас" заплашва да убива цивилни заложници и да излъчи екзекуциите на живо, ако израелските въздушни удари без предупреждение продължат. Групировката твърди, че държи повече от 100 пленници, включително офицери от израелската армия. Посланикът на Израел в ООН посочи, че броят на заложниците може да е близо 150.

Междувременно, докато израелските въоръжени сили възстановяват контрола си, върху територията на страната, атакувана от "Хамас", повече от 100 тела бяха открити в кибуца Беери, едно от първите места, атакувани от терористите в събота.

