Кадиров подкрепи Палестина и предложи „чеченски миротворци“ за Близкия изток

Р ъководителят на Чечения Рамзан Кадиров публикува видеопослание, в което призовава международната общност да се "намеси и да предотврати" по-нататъшна ескалация в Близкия изток след нападението от бойците на "Хамас" срещу Израел, съобщи „Киев пост“.

В посланието си Кадиров изразява солидарност с Палестина. Той призова лидерите на мюсюлманските държави да сформират коалиция.

"Обръщам се към лидерите на мюсюлманските държави - създайте коалиция и призовете тези, които наричате приятели, Европа и целия Запад, да не бомбардират цивилни под предлог, че унищожават бойци", заяви Кадиров.

"Ние подкрепяме Палестина. И сме против тази война, която, за разлика от други конфликти, може да прерасне в нещо повече", добави чеченският лидер.

