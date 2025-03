"Хамас": Израел се опитва да върне нещата в изходна позиция

П алестинската радикална групировка "Хамас" днес заяви, че Израел се опитва да върне нещата в изходна позиция, като иска да бъде удължен първият етап от споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

С изтичането на първата фаза на примирието в нощта на събота срещу неделя канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че е приела предложението на американския президент Доналд Тръмп (посредством пратеника на Белия дом за Близкия изток Стивън Уиткоф) за временно спиране на огъня в ивицата Газа за периода на свещения мюсюлмански месец рамазан и на Пасха.

