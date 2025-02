Израел освобождава палестински затворници, след като "Хамас" предаде телата на четирима заложници

"Хамас" предаде на Израел това, което твърди, че са телата на четирима израелски заложници от Газа, в замяна на стотици палестински затворници.

В момента Израел извършва ДНК анализ, за да потвърди, че останките принадлежат на 86-годишния Шломо Мансур, 50-годишните Охад Яхаломи и Цачи Идан, както и 69-годишния Ицик Елгарат – всички те са били пленени от "Хамас" по време на атаките на 7 октомври 2023 г.

Рано в четвъртък Израел започна освобождаването на над 600 палестински затворници. Десетки от тях бяха върнати на окупирания Западен бряг и в Газа, където бяха посрещнати от ликуващи тълпи.

Израел отлага освобождаването на палестински затворници

Тази размяна бележи края на първата фаза от сделката за прекратяване на огъня, която трябва да приключи в събота, 1 март.

Първоначалният ДНК анализ на телата трябваше да се извърши в близост до границата между Израел и Газа. По-късно израелските медии съобщиха, че останките са транспортирани до криминалистична лаборатория в Тел Авив.

Размяната се случва след като "Хамас" предаде на Израел тялото на палестинска жена вместо това на израелката Шири Бибас миналия четвъртък. Инцидентът предизвика остро недоволство в Израел. "Хамас" заяви, че става дума за грешка, след което предаде тялото на Бибас.

В последния обмен телата бяха върнати дискретно, без публична церемония, за разлика от предишните размени.

Израел обвини "Хамас", че организира "унизителни" церемонии по предаването на заложници, и миналия уикенд отложи освобождаването на затворници, позовавайки се на жестоко отношение към пленниците при предаването им.

Аутопсията на Шири Бибас и децата ѝ не е показала следи от бомбардировка

В навечерието на освобождаването в сряда представител на "Хамас" заяви пред AFP, че предаването на телата ще се извърши "без публично присъствие, за да не дадем на окупацията повод за забавяне или възпрепятстване".

Снимки, публикувани от Reuters, показват автобус, за който се смята, че превозва палестински затворници от затвора Офер на Западния бряг в късните часове на сряда.

